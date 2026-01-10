少吃2類食物！醫示警「恐罹4癌症」：嚴重可能危及性命
生活中心／彭淇昀報導
早餐的吐司裡經常夾火腿、培根，午餐再來一份香腸，恐讓自己的肝膽腸胃暴露在致癌風險中，甚至引發癌症危及生命。醫師黃士維示警，亞硝酸鹽最容易誘發「4種消化系統癌症」，包括胃癌、食道癌、大腸直腸癌及肝癌，並提醒每週不可吃超過2次，還要搭配高維生素C蔬果一起食用，才能降低罹癌風險。
秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書粉專發文表示，加工食品、醃製食物偶爾吃沒關係，但經常吃、長期吃恐讓肝膽腸胃長期暴露在致癌風險中，甚至引發癌症危及生命。對此，黃士維列出亞硝酸鹽最容易誘發的4種消化體統癌症。
【胃癌】
這可能是亞硝酸鹽最直接也最常見的致癌目標，亞硝酸鹽誘發胃癌的關鍵是「轉化成亞硝胺致癌物」，不單純是吃了含亞硝酸鹽的食物。很多人都以為「香腸、火腿偶爾吃應該沒事」，但仔細了解會發現，亞硝酸鹽在胃酸環境下會與蛋白質分解產物結合，形成強致癌物「亞硝胺」，這種化學反應和你吃多少量沒有絕對安全界線。
【食道癌】
食道黏膜的脆弱性遠比你想像的容易受損，醫師觀察到很多患者一開始以為「喉嚨卡卡」只是胃食道逆流，但實際上長期攝取亞硝酸鹽有許多隱藏的食道癌風險。
【大腸直腸癌】
大腸癌對不同飲食型態的風險完全不同，多吃蔬果、少吃紅肉加工品的人風險低，但長期高脂高蛋白配醃製品的人就可能誘發癌變。正常情況下，腸道菌群會幫助分解食物，但有些人覺得，反正我沒便秘就沒問題，但事實上並非如此。
【肝癌】
很多人以為肝癌只跟B型肝炎、C型肝炎有關，卻不知道亞硝酸鹽也可能傷肝致癌，亞硝酸鹽最危險的情況是「肝臟代謝負擔過重」，當長期攝取含亞硝酸鹽的加工食品，肝臟必須不斷解毒代謝這些化學物質，這種「慢性肝損傷」雖然不像病毒性肝炎那麼直接，但風險依然存在，特別是本身就有脂肪肝、肝炎的人更要小心。
黃士維建議，少吃加工肉品、醃製食物，且每週不超過2次；吃加工品時搭配高維生素C蔬果，包括芭樂、奇異果、青椒；隔夜菜盡量別吃，真的要吃也要徹底加熱。並提醒40歲以上應定期做胃鏡、大腸鏡、腹部超音波檢查，以降低罹癌風險。
