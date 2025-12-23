少吃3碗一蘭拉麵！日本入境許可將收手續費 預計這年起對海外旅客實施

未來前往日本旅遊的負擔恐將進一步增加。

未來前往日本旅遊的負擔恐將進一步增加！日本政府目前正研議配合即將創設的「JESTA」日本電子旅遊許可系統，針對適用免簽證待遇的訪日遊客徵收2,000至3,000日圓（約新台幣400至600元）的手續費，相當於將近3碗一蘭拉麵（980日圓）。

根據《共同社》今獨家報導，這項制度要求旅客在出發前必須先於線上申報滯留目的與行程資訊，經官方審核許可後方可入境，性質類似於美國現行的ESTA系統，主要目的是為了加強邊境管理，防範恐怖活動及外國人非法打工的風險。

隨著訪日遊客人數預計在今年突破4,000萬大關，這項新制預期將為日本政府帶來一筆穩定且可觀的手續費收入。在金額設定上，政府參考了美國與加拿大等國的收費標準，並初步規劃將這筆款項投入於應對災害時的訪日遊客緊急支援。

日本政府預計在明年的常年國會中提出相關法案修正案，並將正式營運的目標訂在2028年度。對於目前享有免簽待遇的台灣旅客而言，這意味著未來除了在機票中內含的國際觀光旅客稅外，還需在行前額外支付一筆折合台幣約400至600元的申請費用，整體赴日旅遊的成本與行前準備程序都將隨之增加。

