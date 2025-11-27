少女不滿手機被收！持刀「割母喉、燒房」疑重現遊戲場景
國際中心／張予柔報導
俄羅斯聖彼得堡一名13歲少女因被母親禁止使用手機，竟持刀將母親割喉並縱火焚燒公寓，事件震驚當地社會。警方接獲報案後迅速到場，火勢在20分鐘內被撲滅，但發現46歲女子斯韋特蘭娜已經死亡。少女原本辯稱有陌生入侵者闖入家中，但調查顯示，少女的行為可能是模仿她在電玩遊戲中的場景。
警方調查發現，少女疑似是在重現遊戲畫面，還在犯案後故意割傷自己，試圖偽裝成有第三者闖入。（圖／翻攝自Ｘ@JayinKyiv）
聖彼得堡警方26日接獲報案，火災發生在凌晨，起火點位於廚房。消防人員到場後迅速控制火勢，避免火勢擴散至整棟公寓，然而死者已經在火災中喪命。死者的13歲女兒告訴警方，有陌生人闖入並殺害母親，甚至還割傷了她的手。警方調查發現，少女疑似是在重現遊戲畫面，遊戲中的角色會在失火的房間中長時間跳舞，犯案後故意割傷自己，試圖偽裝成有第三者闖入。
少女在審訊中承認，跟母親因網路使用問題發生爭執，讓她失控持刀攻擊母親。（圖／翻攝自Ｘ@JayinKyiv）
最後少女在審訊中承認，母親常因網路使用問題與她發生爭執。案發當天，兩人發生衝突後，她失控持刀攻擊母親，並放火焚燒公寓。少女指出，母親平時對她嚴厲，限制她與朋友外出，並時常大聲斥責甚至打她，使她長期受壓迫。雖警方以謀殺案進行調查，但由於少女未滿14歲，根據俄羅斯法律，她可能不需承擔刑事責任。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：13歲少女不滿手機被沒收！持刀「割母喉、縱火燒房」疑重現遊戲場景
