少女不滿管太嚴「竟叫男友幫她弒母」！外公怒告「沒資格繼承遺產」法院這麼判

少女為了男友弒母，最後被判坐牢15年，連外婆遺產繼承權也沒了。示意圖／取自免費圖庫pixabay

高雄一名老婦過世後，其遺產原應由老闆和一對子女繼承，但其外孫女因2019年與男友共謀弒母，但母親死亡後，依法會由外孫女代位繼承外婆遺產，因此老婦的老闆與兒子也向法院聲請確認，外孫女因故意殺害應繼承人，依法應失去繼承資格。法院審理後，依《民法》第1145條認定事實明確，最終裁定這名女子無權繼承外婆的遺產，全案定讞。

不滿父母管教太嚴！少女夥同男友弒母遭判15年

根據判決書，高雄一名老婦今（2025）年3月31日過世後，依法可繼承老婦遺產者原本有3人，包括老婦的丈夫、大兒子及女兒，但老婦的女兒早在2019年7月13日慘遭老婦的外孫女小燕（化名）與其男友共同殺害。

小燕弒母案件要回顧到2017年，她在網路上認識男友後於2018年開始交往，但小燕自幼由母親嚴格管教，包括不允許她交男友，外出也需陪同等，讓小燕只能利用空檔偷偷和男友見面，平時則靠社群軟體聯絡，導致小燕對父母管教日漸不滿，甚至在和男友對話時寫下「再不快點我都想自殺了」、「我很希望明天醒來我爸媽就死了」等語。

小燕2018年7月12日開始和男友討論「殺害父母」的方法，而男友當天購買水果刀後一度猶豫，並對小燕說道：「你怎麼不直接離家出走，不要理你爸媽就好」，卻被回嗆：「你不想幫我就算了」，男友因此再度決心犯案。小燕告知男友母親早上有載她到菜市場買菜的習慣，以及適合行兇的時間、路線，最後約好在菜市場外停車場會面，待小燕母親下車時下手，後者送醫搶救後仍不治身亡，小燕則上了男友的機車離開現場。

警方於現場發現男友行兇的水果刀，並從監視器與線索循線找到小燕及其男友，2人之後也坦承弒母犯行。橋頭地院審理後，依共同犯殺人罪判處小燕男友13年8個月有期徒刑、褫奪公權7年；另依共同對於直系血親尊親屬犯殺人罪判處小燕15年6個月有期徒刑、褫奪公權8年。案經上訴後，被高等法院及最高法院相繼駁回，全案定讞。

弒母沒資格繼承遺產！少女外公、舅舅怒告上法院

按一般情況，由於老婦女兒已先死亡，應有其子女代位繼承。不過，小燕的外公與舅舅都認為，小燕當初是故意殺害自己的母親，依法已喪失對母親的繼承權，自然也不得代位繼承外婆遺產，因此2人向法院聲請確小燕已失去代位繼承權。

對此，高雄少年及家事法院審理時，根據小燕外公與舅舅提供的戶籍謄本、小燕犯殺人案的所有判決、存摺交易資料等證據，以及小燕對外公與救救主張的事實不爭執，並同意法院依雙方合意裁定終結，法院依據《民法》第1145條第1項「故意致被繼承人或應繼承人於死者，喪失其繼承權」，認為小燕已經故意殺害應繼承人，且犯罪事實經刑事判決確定，最終裁定小燕失去繼承外婆遺產的資格，遺產將由外公與舅舅依法繼承，全案定讞。



