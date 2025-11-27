少女中心安置突暴食！垃圾桶翻出「事後丸」空盒 社工揪出職軍3次狼行

社會中心／羅欣怡報導

松姓職業軍人透過交友軟體認識14歲少女，還逼對方發生性行為，遭法院判刑。（示意圖／pixabay)

21歲松姓職業軍人透過交友軟體，認識14歲少女小美（化名），兩人交往成為男女朋友。去年（2024）7月松男和小美外出，多次在車上和摩鐵發生性行為，松男甚至都沒做好防護措施，導致小美事後焦慮、暴飲暴食，最後因社工發現異狀，又在垃圾桶找到避孕藥空盒，才揭開松男的惡行。士林地院依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判應執行有期徒刑1年6月。

判決書指出，松男2024年7月13日開車載小美外出，在小美家附近的停車場發生第一次的性行為，當天晚上，松男又載小美到汽車旅館，在沒有做好安全防護下，又與小美發生性行為；小美說，兩人最後一次發生關係，是在同月27日，當時小美不從，還遭到松男呼巴掌，逼小美就範。

小美指出，事後松男還要她去買避孕藥，後來空盒子被社工和輔導員發現，觀察到小美食量變大，也沒辦法控制飲食，像是身心狀況出了問題，再三開導追問下，小美才說出整個經過，社工立刻帶小美驗傷、報警。

松男出庭時否認犯行，還指控小美刻意隱瞞年齡，狡辯行車軌跡、購買避孕藥等紀錄均無法推論小美有與自己發生性行為；法官審酌，松男偵審期間始終對所為犯行辯稱「忘記了」、「不記得」，再加上也未與小美和解、賠償，3次犯行犯意各別、必須分別論罪，依3罪各判8月、應執行1年6月。

