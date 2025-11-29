少女交往 遭父兄榮譽處決！手反綁「膠帶堵嘴」陳屍河中

18歲少女因為談戀愛，遭家人榮譽處決溺死在沼澤。（示意圖／Pexels）





荷蘭去年發生一起駭人命案，一名18歲少女萊恩．阿爾納賈（Ryan Al Najjar）被發現溺死在沼澤裡，荷蘭警方調查後發現這竟是一起謀殺案，凶手是少女的親父兄，痛下殺手的原因竟只是因為少女談戀愛，被父親卡立德（Khaled）認為行為過度「西方化」令家族蒙羞。案發後卡立德逃往敘利亞，目前下落不明。

萊恩在去年5月22日失蹤，6天後她的遺體在一處沼澤被發現。萊恩的遺體雙手被反綁、腳踝被膠帶固定、嘴巴也被堵住，死狀悽慘。警方在她的指甲中驗出父親卡立德的DNA，顯示她生前曾激烈反抗才會在指甲縫中留下父親的皮屑。

檢方認為卡立德不滿萊恩交男友，而下令將她榮譽處決，25歲的大哥穆哈納德、23歲的二哥穆罕默德聽從父親命令協助處決妹妹，兩人在萊恩遺體被發現後被逮，但當時卡立德已經逃往敘利亞。卡立德逃亡後曾經寄信給荷蘭的媒體，聲稱全案由他一人犯下，2名兒子是無辜的，不過檢方並不採信。

荷蘭司法部表示，因為敘利亞司法體系還沒完全恢復運作，很難進行刑事合作，強制引渡這名狠心父親回國受審。敘利亞政府指出，司法機構目前已經恢復運作，也願意依法配合荷蘭司法單位提供協助。據傳，逃亡中的卡立德已在敘利亞隱姓埋名再婚，但行蹤依然不明。

