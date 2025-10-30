少女偶像驚人變身！國中素顏照曝光 千萬網友看傻

日本女子偶像團體Cocoro Syndrome的黃色擔當雨宮Hiito，日前在社群平台X上分享一組照片，展示自己國中時期與現在成為偶像後的對比。這組照片在網路上迅速引發關注，觀看次數已超過1361萬次，成為近期社群媒體上的熱門話題。

根據日本媒體週刊文春的報導，雨宮Hiito在接受訪問時表示，國中時期的她對自己的外表並不關心。她回憶道，當時自己是學校游泳社的成員，特別喜歡動畫作品Free!，一直到高中二年級都未曾化妝，對髮型也毫不在意。

雨宮Hiito的轉變契機發生在國中一、二年級期間。當時正值新冠疫情爆發，學校停課，社團活動全面暫停。她每天待在家中無事可做，逐漸養成不吃早餐和午餐的習慣。這個期間，她的體重從60公斤降至48公斤，整整減少了12公斤。同時，因為當時網路上流行各種美妝教學影片，她開始學習化妝技巧，逐步改變自己的外在形象。

談到成為偶像的經歷，雨宮Hiito表示，高中畢業後她原本進入體育專門學校就讀，但因為課業壓力過大，一度考慮退學。就在這個人生轉折點上，已經從事偶像工作的姊姊向她提出邀請，問她是否願意一起嘗試偶像這條路。這個提議成為她人生的重要轉捩點。

目前雨宮Hiito每個月有20天投入偶像相關工作，包括舞台演出和主題咖啡廳的活動。她在偶像生涯初期採用較為女性化的造型路線，後來轉換為中性風格。這個改變帶來意想不到的效果，女性粉絲數量大幅增加，為她的偶像事業帶來新的發展。

照片公開後，網路上出現各種不同的反應。部分網友留下質疑的聲音，包括「妳整形了吧」、「根本不是同一個人吧」等評論。面對這些負面留言，雨宮Hiito展現出積極正面的態度。她表示，看到這些評論反而讓她意識到自己的改變有多麼巨大，將這些批評視為對自己努力的另類肯定。

網路上也有許多支持的聲音。網友們紛紛留言表達驚嘆與鼓勵，包括「超厲害的變身」、「好強的Before After，很努力」、「看得出來很努力」、「帥翻了」等正面評價。這些留言顯示出許多人對她的改變給予認同和支持。

