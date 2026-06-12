少女參加生日派對遭集體性侵！5同學僅停學一週原因曝

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西班牙少女遭同學性侵，嫌犯因年紀小免起訴。（示意圖／翻攝自Pexels）





西班牙一名年僅12歲的少女在校外參加生日派對時，不幸遭到同校的5名同班男同學集體輪流侵犯，導致少女身心面臨巨大重創。然而更讓被害人家屬崩潰的是，當地警方介入調查後證實，涉案的5名男學生年紀僅有11至12歲，因未達到該國法律的刑事責任年齡，司法機關依法完全無法對其起訴，而校方更在事發短短一週後，便允許這群加害者重返校園復課。

因年紀過輕躲過法律起訴

根據《太陽報（The Sun）》報導，案件發生在西班牙布爾戈斯的一處校外派對場所，被害人少女在毫無防備之下，遭到多名平日朝夕相處的男同學施加性暴力。

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家屬在得知真相後第一時間憤而向當地警方報案並尋求司法協助，然而，警方隨後證實，由於這群加害人全數屬於法定兒童年齡（11至12歲），在現行西班牙刑法體制下，他們並不具備承擔刑事罪責的能力，因此不能被起訴。這項法律漏洞，意味著這場集體惡行在司法層面上，將不會有任何人遭到逮捕或面臨監禁刑罰。

校方護航嫌犯引發爭議

除了法律無法制裁之外，學校教育體制的應對更在當地點燃輿論怒火，校方在案發之初雖然將涉案的5名男學生開除，但僅僅過去一星期，校方就撤銷停學處分並重新接納這群加害者回歸校園。

雖然校方強調已將這群男學生強制隔離在特定教室進行獨立教學，但稱是「避免孩子遭受社會歧視與排擠」為由，這項極具包庇意味的決定，依然讓當地家長痛批根本是二次傷害。

受害少女與嫌犯同復課

報導指出，目前涉案的5名少年以及身心嚴重受創的被害少女，都已經在教育局的安排下恢復上學。被害人家屬目前只能透過律師尋求民事管道或兒少保護機制，試圖以拉開雙方的安全距離。

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