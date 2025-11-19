少女和家人郵輪旅突離奇失蹤…員工掃房驚「遺體竟被裹毯塞床底」

國際中心／綜合報導

嘉年華地平線號 (Carnival Horizo​​n) 。（圖／翻攝自「Carnival Horizon」臉書）

美國佛羅里達州一名高中啦啦隊的少女安娜‧凱普納 (Anna Kepner) 日前與家人搭乘嘉年華地平線號 (Carnival Horizo​​n) 郵輪，進行為期6天的加勒比海遊輪之旅；然而，旅途期間，安娜卻離奇失蹤，讓其家人非常驚慌。經過一番尋找後，最終是郵輪一名女傭在打掃安娜房間時，意外發現對方就被塞在床底下，且已明顯死亡。

根據綜合外媒報導，安娜是佛羅里達州布拉瓦縣泰特斯維爾（Titusville）某間高中的學生，還是校內的啦啦隊隊員，並於先前和家人進行郵輪旅遊。其家屬表示，前一天晚上、大家一起吃晚餐時，安娜突然告訴他們，自己身體不舒服，然後就回了房間，沒想到，隔天安娜一直沒出現吃早餐，一家人本以為安娜尚未起床，但因遲遲聯絡不上，讓他們驚覺有異。

據報導，當時，安娜的家人開始瘋狂在可容納近4000名乘客的巨輪上搜尋，卻始終找不到人，直到當天上午11點許，一名女傭進到安娜的房間進行清潔時，才在床底下發現安娜的遺體，且遺體全身裹著毯子、外層還壓著救生衣。在案件發生後，船方立即改變航向，直奔佛羅里達州邁阿密港（Port of Miami）。

報導指出，邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）法醫資料指出，安娜的死亡時間為當地時間11月7日上午11點17分，但並沒有說明死因。安娜的父親克里斯托弗‧凱普納（ Christopher Kepner）上週則指出，由於安娜死於國際水域，聯邦調查局正在處理此案，不過至今尚未提供死亡的具體細節，並傷心表示，「我現在完全不知道發生了什麼事？只能靜觀其變、等待答案。」

