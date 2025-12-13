少女學員上駕訓班 竟遭色教練車內性侵得逞

加拿大一名女學員於練車期間，被駕訓班教練伸鹹豬手性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





加拿大密西沙加（Mississauga）一名駕駛教練涉嫌性侵少女學員。這位教練當天前往學生家中接送，安排其參加預先約定的駕駛課程，期間將學生帶到附近停車場進行練習，沒想到竟遭教練上下其手，皮爾警察局（Peel Police）已展開調查並逮捕涉案男子。

當地警方於12月11日發布新聞稿指出，涉案駕訓班教練Aamir Gul現年48歲，於11月27日駕駛一輛紅色轎車前往學生家中，接送其前往訓練場。警方表示，當天該教練安排學生在密西沙加克拉克森社區中心停車場進行停車練習。

警方表示，據稱在學生練車期間，Aamir Gul趁車輛停下休息之際對少女性侵得逞。Aamir Gul已於11月29日被逮捕，目前面臨性侵指控。警方同時指出，仍可能存在其他受害者，呼籲知情民眾提供相關線索，可直接聯絡當地警方，或透過匿名管道提供資訊。

此外，日前新北市一名女子在駕駛課程中，多次遭教練騷擾。據報導，於駕訓班練車期間，該教練4度對女子進行不適當的肢體接觸，如摸下巴、臉頰，戳手臂等，甚至在道路駕駛練習時進一步侵害要求受害女子在空曠處停車，並伸手觸摸被害女子身體與隱私部位。

該名教練在多次不當接觸受害女子後，女子忍無可忍，佩戴具錄影功能的智慧手錶，錄下教練的猥褻行為，並將影片作為證據報警處理，事件因此曝光。審理期間，教練與受害女子達成調解，並支付賠償。新北地院法官審酌後，依四宗強制猥褻罪分別判處8個月有期徒刑，合併執行1年，全案仍可上訴。

