少女心大爆發！台中瓦庫燒肉遇見粉紅聖誕樹、聖誕老公公穿蓬裙登場，期間限定打卡景點快衝

2025台中聖誕節景點的「頭香」絕對非瓦庫燒肉薑餅屋莫屬！這間以日式老宅聞名的台中燒肉店，再次展現令人驚豔的創意，將店面外觀打造成一座充滿粉紅少女心的耶誕薑餅屋。數千顆溫暖的粉紅燈泡、一整排夢幻的粉紅聖誕樹點綴整條通道，甚至連耶誕老公公都換上俏皮的粉紅蓬蓬裙，讓整個台中沉浸在浪漫的聖誕氛圍中，期待2025台中耶誕嘉年華的亮點。

瓦庫燒肉是台中燒肉人氣店家之一，獨有的日式老宅用餐氛圍很受歡迎，每年的耶誕變裝秀更是大家期待的焦點，拍照地點靠近台中火車站，附近車流量大，拍照時記得注意自身安全。

瓦庫燒肉招牌旁的耶誕老公公已經準備好了

瓦庫燒肉薑餅屋 展期資訊

地址：台中市中區民權路16號

點燈時間：入夜後開始點燈(依現場為主)

建議停留時間：：約15-30分鐘（若您是粉紅控或拍照愛好者，可能需停留更長時間）

備註:民權路段車流量較大，拍照時請務必注意自身及隨行人員的安全。

沿著民權路14巷，瓦庫燒肉今年再度以「整排耶誕樹」的霸氣姿態點亮街頭。不同於傳統的綠色或雪白，今年選用了吸睛度破表的粉紅pink色聖誕樹，整齊排列，綿延不絕。

每一棵樹都像專為你準備的拍照C位，建議搭配後方瓦庫燒肉特有的日式老宅窗戶作為背景，更能拍出兼具懷舊與浪漫意境的網美照。

今年的耶誕老人的氣勢就弱了一些，去年巨型的耶誕老公公光是躺在那邊就相當有氣勢，今年化身成數十位活潑俏皮的耶誕老公公，巧妙地攀爬於水管與屋簷間，彷彿正在為即將到來的聖誕節忙碌著。

部分耶誕老公公竟然穿上了可愛的粉紅蓬蓬裙，顛覆了傳統對耶誕老人的想像，增添了幾分幽默與童趣，讓許多遊客直呼「少女心大爆發」！

害怕「粉紅泡泡」氾濫的人，瓦庫燒肉門口有「聖誕快樂」字樣的裝飾牆。這區域的色彩相對內斂，卻同樣充滿節慶感，提供給不那麼偏愛粉紅色系的人一個美好的拍照選擇，也能感受到聖誕祝福。

店家花了這麼多巧思裝飾點燈，不免俗要幫店家工商一下，以免之後沒經費裝飾。

「粉紅派對•雙店聯名限定活動」

【穿上粉色衣著至瓦庫消費！打卡贈價值$1400砂鍋雞湯兌換券】

步驟 ①

全桌著『派對主題』粉色衣著或粉色系單品

步驟 ②

拍照打卡上傳IG限動或Threads

步驟 ③

出示贈GOGOGA 砂鍋極上雞湯兌換券一張/每桌

台中市中區民權路16號 04-22231188

GOGOGA極上雞湯真的好喝，點上一鍋真的不便宜，現在剛好有活動，極上雞湯兌換券送禮自用兩相宜啊。

瓦庫燒肉薑餅屋在2025年依然是台中聖誕節最亮眼的拍照景點之一。雖然整體裝置範圍不算非常廣闊，但其精緻度、創意性與獨特的粉紅主題，都足以讓人留下深刻印象。耶誕節跨年想吃火鍋燒肉的話。耶誕節跨年期間，台中燒肉、台中火鍋通常一位難求，強烈建議您提早打電話預約，以免向隅。

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記