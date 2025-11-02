少女心大爆發！台中瓦庫燒肉遇見粉紅聖誕樹、聖誕老公公穿蓬裙登場，期間限定打卡景點快衝
2025台中聖誕節景點的「頭香」絕對非瓦庫燒肉薑餅屋莫屬！這間以日式老宅聞名的台中燒肉店，再次展現令人驚豔的創意，將店面外觀打造成一座充滿粉紅少女心的耶誕薑餅屋。數千顆溫暖的粉紅燈泡、一整排夢幻的粉紅聖誕樹點綴整條通道，甚至連耶誕老公公都換上俏皮的粉紅蓬蓬裙，讓整個台中沉浸在浪漫的聖誕氛圍中，期待2025台中耶誕嘉年華的亮點。
瓦庫燒肉是台中燒肉人氣店家之一，獨有的日式老宅用餐氛圍很受歡迎，每年的耶誕變裝秀更是大家期待的焦點，拍照地點靠近台中火車站，附近車流量大，拍照時記得注意自身安全。
瓦庫燒肉招牌旁的耶誕老公公已經準備好了
瓦庫燒肉薑餅屋 展期資訊
地址：台中市中區民權路16號
點燈時間：入夜後開始點燈(依現場為主)
建議停留時間：：約15-30分鐘（若您是粉紅控或拍照愛好者，可能需停留更長時間）
備註:民權路段車流量較大，拍照時請務必注意自身及隨行人員的安全。
沿著民權路14巷，瓦庫燒肉今年再度以「整排耶誕樹」的霸氣姿態點亮街頭。不同於傳統的綠色或雪白，今年選用了吸睛度破表的粉紅pink色聖誕樹，整齊排列，綿延不絕。
每一棵樹都像專為你準備的拍照C位，建議搭配後方瓦庫燒肉特有的日式老宅窗戶作為背景，更能拍出兼具懷舊與浪漫意境的網美照。
今年的耶誕老人的氣勢就弱了一些，去年巨型的耶誕老公公光是躺在那邊就相當有氣勢，今年化身成數十位活潑俏皮的耶誕老公公，巧妙地攀爬於水管與屋簷間，彷彿正在為即將到來的聖誕節忙碌著。
部分耶誕老公公竟然穿上了可愛的粉紅蓬蓬裙，顛覆了傳統對耶誕老人的想像，增添了幾分幽默與童趣，讓許多遊客直呼「少女心大爆發」！
害怕「粉紅泡泡」氾濫的人，瓦庫燒肉門口有「聖誕快樂」字樣的裝飾牆。這區域的色彩相對內斂，卻同樣充滿節慶感，提供給不那麼偏愛粉紅色系的人一個美好的拍照選擇，也能感受到聖誕祝福。
店家花了這麼多巧思裝飾點燈，不免俗要幫店家工商一下，以免之後沒經費裝飾。
「粉紅派對•雙店聯名限定活動」
【穿上粉色衣著至瓦庫消費！打卡贈價值$1400砂鍋雞湯兌換券】
步驟 ①
全桌著『派對主題』粉色衣著或粉色系單品
步驟 ②
拍照打卡上傳IG限動或Threads
步驟 ③
出示贈GOGOGA 砂鍋極上雞湯兌換券一張/每桌
瓦庫燒肉
台中市中區民權路16號 04-22231188
GOGOGA極上雞湯真的好喝，點上一鍋真的不便宜，現在剛好有活動，極上雞湯兌換券送禮自用兩相宜啊。
瓦庫燒肉薑餅屋在2025年依然是台中聖誕節最亮眼的拍照景點之一。雖然整體裝置範圍不算非常廣闊，但其精緻度、創意性與獨特的粉紅主題，都足以讓人留下深刻印象。耶誕節跨年想吃火鍋燒肉的話。耶誕節跨年期間，台中燒肉、台中火鍋通常一位難求，強烈建議您提早打電話預約，以免向隅。
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
其他人也在看
男子未按時給百萬聘金爆家庭糾紛 他輕生後父母向女方索賠
據陸媒《紅星新聞》報導，判決書內容指出，來自河南夏邑縣的陳男與武女於2024年2月經媒人介紹訂婚，當時男方已送人民幣10萬元（約新台幣43.3萬元）壓手禮及三金，但因雙方感情波折而解除婚約，女方將彩禮退還。2025年初，陳男又與武女復合，再次訂婚並約定聘金為人民幣36萬元...CTWANT ・ 5 小時前
台中麻辣控集合！文青風麵館「麵由辛生」漢口店報到，麻辣滷肉麵微麻帶香超上癮
麵由辛生是主打麻辣拌麵、特色麵食的文青麵館，Google 2千多則評論有4.7的高分，非常吸引我這種無辣不歡的麻辣控。不過麵由辛生本店在南屯對我來說有點遠，所以一直放口袋還沒去吃過！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前
嘉義太保 獨特蜿蜒姿態的覽月橋
故宮南院的「覽月橋」，不僅是一座連接通道，更是承載著豐富文化寓意與設計巧思的藝術品。這座景觀橋坐落於故宮南院的北側，扮演著連結蔗埕文化園區五分車終點站與博物院主體建築之間的重要角色。其總長度逾八十公尺，其中有長達五十一公尺的橋身，懸浮於寬廣的至德湖水面之上。獨特的蜿蜒姿態，如同月光灑落湖面時所形成的柔美曲線，不僅增添了這片水域的靈動之美，更為故宮南院的整體景致注入了一股詩意的氣息。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 14 小時前
吃到飽111元！飯店搶普發萬元、雙11商機 韓星最愛燒肉免費吃
【記者莊偉祺／台北報導】看準普發萬元、雙11商機，又適逢台北旅展將登場，各大國旅業者搶先推出優惠搶客！包含吃到飽111元、住宿2折起，還保證可吃到韓星慶功宴最愛燒肉，以及全台最難訂位BUFFET餐廳。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
"民調教學"教選民謊報28歲? 林岱樺:只是舉例 不會明知故犯
有意爭取高雄市長提名的立委林岱樺１號晚間在岡山舉辦造勢晚會，台上談到20到30歲的民調加權時，主持人卻在模擬橋段中稱自己是28歲，還脫口說出"你的年紀只有你自己知道"，答題技巧引發民眾質疑，是不是有作弊的疑慮。對此林岱樺強調主持人只是舉例說明，不會明知故犯。而其他參選人也都希望尊重初選機制。主持人分享接到民調電話該怎麼回答，卻脫口而出"你的年紀只有你自己知道"，引發外界質疑是在暗示選民使用答題技巧提高加權分數。（圖／民視新聞）民進黨立委林岱樺在高雄岡山的這場造勢晚會，台上主持人分享接到民調電話該怎麼回答，卻脫口而出"你的年紀只有你自己知道而已"，並強調初選民調到20歲到30歲的電話都有加分。一句話引發外界質疑，是不是在暗示選民使用答題技巧提高加權分數。對此林岱樺澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定，不會明知故犯，也會清楚的讓人民知道，整個民調的遊戲規則。林岱樺澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定。（圖／民視新聞）民進黨高雄市長初選倒數計時，其他同樣有意參加初選的黨內同志，則紛紛呼籲要尊重遊戲規則。立委許智傑表示，確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。立委邱議瑩也說，在做民調教學的時候，都會依照相關規定辦理，在民調的回答上面應該還是誠實作答。立委賴瑞隆則認為，這個階段希望大家用正面的論述。多講願景、多講政策，多講過去的政績，來爭取所有高雄市民的支持。各參選人看法大同小異，都希望尊重初選機制。對此民進高雄黨部發出聲明，重申參選人應該尊重初選制度，讓民調公平進行。原文出處：「民調教學」教選民謊報28歲？ 林岱樺：只是舉例 不會明知故犯 更多民視新聞報導操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了高雄市長初選競爭激烈！ 四叉貓震撼表態了：支持邱議瑩、賴瑞隆本人急澄清！林岱樺造勢傳「低報年齡」疑雲 綠高雄市黨部呼籲：尊重制度民視影音 ・ 7 小時前
彰化「芷軒園」以手工麵食為號召的在地麵館
彰化市南郭路上的「芷軒園」是一間以手工麵食為號召的在地麵館，店家從揉麵、擀皮到調味，每一個環節都凝聚著師傅的巧思與時間的淬煉。這種對「手作」的執著，不僅是對於品質的承諾，更是對用餐者的一份誠意。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 15 小時前
黃金海岸大洋洲柔道賽 廖宇蓉、許王淑卉各添1銀
（中央社記者黎建忠台北2日電）在澳洲舉行的黃金海岸大洋洲柔道公開賽，台灣代表隊今天再度靠廖宇蓉、許王淑卉，分別在女子70公斤、78公斤級各自進帳1面銀牌，也讓台灣隊在這場賽事總獎牌數高居第1。中央社 ・ 9 小時前
新北彰化同鄉總會捐300萬元 支持待用餐計畫助弱勢
新北市彰化同鄉總會捐贈新臺幣300萬元給「新北市好日子愛心大平台─待用餐計畫」，協助弱勢民眾獲得即時溫飽與支持。這是該總會繼去年捐出300萬元支持同一計畫後，再度以行動回饋社會，展現深厚的人情與公益精神。市長侯友宜親自到場代表受贈，並致贈感謝牌，表達誠摯謝意。新北市彰化同鄉總會總會長洪靜姿說，身為彰化人，深刻感受到都會區中仍有許多弱勢族群需要協助，期盼透過與新北市合作，發揮同鄉會的力量，以實際行動傳遞關懷與愛心。侯友宜表示，感謝彰化同鄉總會與洪村山總裁多年來透過「好日子愛心大平台」持續協助弱勢家庭與獨居長者，以行動支持新北市各項社會福利與教育計畫，包括關懷弱勢兒少與體育選手等，希望能拋磚引玉，讓更多人一起參與公益。社會局說，新北市彰化同鄉總會連續兩年共捐贈新臺幣600萬元支持「待用餐計畫」，該計畫除協助弱勢民眾透過餐券兌換餐食外，更讓第一線社工及合作店家能主動關懷用餐者的生活狀況，及早發現急難或家庭危機個案，並連結醫療、心理諮商、就業輔導等多面向資源，讓社會救助更有深度與溫度，成為社會安全網的重要支撐。更多新聞推薦 ● 轟黃國昌偷換「聯合政府」概念 民進黨：地方選舉硬套內閣制，換取政治台灣好新聞 ・ 6 小時前
樹屋×小動物，來個輕鬆療癒下午茶時間～萬里Time奶奶樹屋咖啡樂園
新北金山萬里新景點【Time奶奶樹屋咖啡樂園】是來自花蓮的療癒系複合式咖啡廳，園區空間不大卻佈置許多可愛元素，一輛經典美式露營行動餐車、童話故事樹屋、小型動物園，近距離看剛出生小水豚萌翻天，甚至還有溜滑梯和沙坑等孩子遊戲樂園，入園低消每人只要100元，就可以悠閒坐一整天，充滿溫馨童趣和兒時回憶的地方。親子就醬玩 ・ 8 小時前
台中「廚餘谷」挨轟 環保局宣布：明起「焚化為主」逐步取消掩埋
台中養豬場爆發非洲豬瘟，禁止廚餘餵養後，台中市一開始採掩埋處理，遭到質疑後，改採掩埋與焚化併行，台中市環保局今（11/2）表示，明天起以焚化為主，掩埋方式將逐步取消。太報 ・ 6 小時前
3米巨型帽子花海鳳飛飛主題！蕭煌奇許富凱花田音樂會精彩獻唱
花海,免費景點, 蕭煌奇,許富凱,想要追花海造景的人別錯過這次的花彩節！2025年的主題以「帽子歌后」鳳飛飛為發想，打造多座帽子形狀花卉裝置藝術，更舉辦蕭煌奇、許富凱等人參與的花田音樂會，在花海、音樂、帽海中感受桃園大溪秋日花海的魅力！景點+ ・ 11 小時前
基市府首辦白金婚表揚 94歲羅海鏑20字分享經營婚姻秘訣
高齡94歲、93歲的羅海鏑、羅林秀枝，和高齡90歲張佈華、88歲的張李煌治兩對老夫妻，結婚滿70年，兩對老夫妻今天（2日）穿起西裝、白婚紗禮服，在眾人掌聲與關注的目光中，相互攙扶走入基隆長榮桂冠酒店會場，參加基隆市政府首次舉辦的白金婚表揚活動，受到在場人士祝福。自由時報 ・ 10 小時前
轟民進黨只有仇恨 黃國昌：在野得撐起國家
民眾黨籌辦聯合政府論壇，黨主席黃國昌透露，接下來在北中南至少會各辦一場，北部將邀請基隆市長謝國樑和副市長邱佩琳分享經驗，黃國昌也痛批民進黨，沒想過要合作，在野黨只能共同撐起國家。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
台中 綠美圖10/28-11/16試營運，光影與建築的美學質感拉滿
全台首座結合市立美術館與市立圖書館的跨域場館「臺中綠美圖」。由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛（SANAA）操刀設計，整棟建築的的美包含「27公尺挑高展示空間、鏡面水池、雲朵天花板」，試營運期間部分展館不開放，之間都有空中走廊通道串通－綠美圖停車資訊／綠美圖交通資訊 通通先幫大家整理出來。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 14 小時前
非洲豬瘟最新疫情報告 盧秀燕︰清消採檢豬農住家10處皆陰性
台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，台中市長盧秀燕今天（1日）表示，經疫調發現案例場與豬農住家有通聯性，經昨天前往豬農住家清消並採檢10個點送驗，今天確認都是陰性，下周還會到豬農住家採檢。另針對案例場死亡豬隻送化製三聯單數字有出入，台中市政府說，三聯數字都有出現落差是事實，是在核對時主動發現，原因及源頭必須待檢調調查。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「天王天后推手」屠穎廣州辭世震撼樂壇 李麗芬號召捐款助遺體返台
華語界許多天王天后的幕後推手屠穎，於昨（1）日在廣州意外辭世，原定昨晚舉行的齊豫廣州演唱會也緊急宣布延期。許多歌手紛紛發文哀悼屠穎，表達不捨與傷感，《愛江山更愛美人》原唱李麗芬也在臉書發起捐款，號召大家協助家屬用專機將屠穎遺體運返回台。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
虧損連連！地震、天災疑慮不斷 花蓮-香港直飛航線「這日起」收攤
即時中心／林耿郁報導花蓮直飛香港航線即將走入歷史；縣府觀光處證實，香港快運航空上半年虧損約5億港元（約19.8億新台幣），決定自2026年1月4日起停止營運這趟航班。縣府對此表示惋惜，未來將持續拓展其他國家的直飛航線。民視 ・ 16 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 7 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前