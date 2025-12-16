少女心爆發！7-ELEVEN推莓粒good草莓季 草仔粿、紅龜粿一起變湯圓？

記者李鴻典／台北報導

冬季最浪漫的粉紅祭典開始啦！ 7-ELEVEN線上線下同步展開「莓粒good！」草莓季，攜手聖德科斯、TREE TOP樹頂、森永乳業、LOTTE、禾乃川國產豆製所、拿破崙先生等知名品牌，並與在地社創青年合作，整合甜點、烘焙、水果、飲品、冰品等多元類別，推出超商通路獨家草莓系列商品逾20款。

7-ELEVEN i預購與門市預購串聯線上線下通路，搶先開跑草莓季「莓粒good！」。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN i預購與門市預購串聯線上線下通路搶先開跑草莓季，《預購誌》即日起至2026年2月15日指定品項任選2件95折，看準社群美照需求，今年以「爆量草莓」、「儀式感甜點」為兩大開發主軸，首推重量級甜點名家拿破崙先生的「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」，全系列選用100%新鮮大湖草莓製作，堆疊出多層次的酸甜果香滋味，《預購誌》更獨家附贈特製叉子及湯匙，拍照打卡免準備道具，開吃同時享受少女心滿點的儀式感。

廣告 廣告

爆量草莓X儀式感甜點，7-ELEVEN《預購誌》獨家附贈特製叉子及湯匙。（圖／品牌業者提供）

看好粉紅系糕點、麵包賣力，7-ELEVEN甜點、烘焙此次推出6款限定新品，甜點包含與人氣角色吉伊卡哇聯名推出的「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，選用日本獨家QQ外皮配方創造新食感體驗，還有IP貼紙蒐集；熱銷常勝軍「草莓Q皮半月燒」，日本技術指導製成Q皮口感，搭配主廚自家熬煮草莓果醬，口味酸甜；還有吸睛造型「草莓可可蛋糕杯」，使用法芙娜可可粉、五層層次堆疊，口感豐富，12月24日起至2026年1月6日止指定商品享任選第二件省10元優惠。常溫麵包推出淋上酸甜草莓白巧克力醬的2入「草莓可頌」，以及蓬鬆柔軟的「草莓蛋糕捲」，戚風蛋糕體搭配不膩口的草莓果醬奶霜；季節限定人氣商品「草莓雙色年輪蛋糕」，小包裝方便出遊即食，也可作為午茶時刻常備茶點，打造粉紅視覺與味覺雙重享受。

7-ELEVEN甜點跟人氣角色吉伊卡哇聯名推出「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，還有吸睛造型「草莓可可蛋糕杯」。（圖／品牌業者提供）

國際咖啡組織統計，2023年全台喝掉超過40億杯咖啡，統一超商旗下7-ELEVEN門市及關係企業星巴克自主實踐永續行動，自2023年起啟動「咖啡渣循環再生經濟」，從建置「永續農場」、開發「永續商品」到提供「咖啡渣自取服務」等，並於今年取得環境部專案特許同意，讓7-ELEVEN的咖啡渣執行資源循環利用計畫進行系統化回收再製處理，目前7-ELEVEN已有近400家門市加入，累計共約回收近20公噸的咖啡渣，讓咖啡渣有再利用價值。

將7-ELEVEN門市產出的咖啡渣透過繁複工序製成相關永續商品。（圖／品牌業者提供）

今年冬至落在12月21日星期日。萊爾富即日起至12月31日推出全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折，提供多元口味選擇，滿足不同族群需求。其中，「健司」顛覆傳統推新品粿系湯圓系列，透過特殊工法製成，耐煮不易破，外皮Q彈細緻，完整還原傳統「粿」的口感。「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」內餡濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；「健司香濃花生紅龜粿湯圓」則能吃到真材實料的花生顆粒，口感滑順厚實，甜鹹皆宜。另有桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG 的「提拉米蘇湯圓」，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。

冬至圓滿商機，萊爾富全系列湯圓任選3件75折、「煙強」香腸$45熱騰騰上市。（圖／品牌業者提供）

此外，為滿足民眾冬至「加菜」需求，萊爾富即日起全新上市「煙強」香腸(售價45元)，嚴選國產豬肉製作，高含肉率帶來紮實口感，每一口都能品嚐到飽滿肉汁與濃厚肉香。

萊爾富即日起全新上市「煙強」香腸(售價45元)。（圖／品牌業者提供）

聖誕節消費旺季到來，節慶買氣快速升溫，Yahoo購物「聖誕交換禮物」搜尋量成長破2倍，今年交換禮物以「可愛療癒」與「質感實用」為兩大消費主力，千元内商品成主流選擇。其中，可愛IP如「皮克敏」、「吉伊卡哇」等因社群話題，買氣成長最高翻倍，成為熱銷黑馬；星巴克耶誕杯款、科技小3C與香氛禮盒兼具儀式感與實用性同樣熱銷。

Yahoo購物「聖誕狂歡祭」祭出小資精品COACH、Longchamp、agnes b.最低下殺25折，宣布攜手星巴克推出官方旗艦店，12月31日前耶誕質感新品85折起、年終感恩市集商品最低6折。（圖／品牌業者提供）

年底聚會潮也推升PS5、Switch2、投影機及可攜式卡拉OK等派對娛樂用品買氣走強。Yahoo購物宣布攜手星巴克打造官方旗艦店，12/31前首波祭出耶誕質感新品85折起，加碼年終感恩市集商品最低6折。Yahoo購物「聖誕狂歡祭」集結聖誕禮品、彩妝、香氛與美食3折起，刷中國信託uniopen聯名卡最高12%回饋，還可抽1,212點OPENPOINT，Yahoo拍賣消費滿199元加碼把Nintendo Switch 2帶回家。

以興趣交易平台為定位的露天市集自12月開始便觀察到「聖誕」、「交換禮物」早已登上站內熱搜關鍵字，近兩週相關字的搜尋量與去年同期相比更有2~3倍成長，分別以「聖誕交換禮物」、「聖誕節」、「禮物」為前三大熱搜字；而根據知名市調排行榜顯示，可愛又療癒的「玩偶」躍升為交換禮物排行第三名，同樣以可愛為特色的「吊飾/鑰匙圈」則因輕巧、實用，且款式多元，成為千元以下小額交換禮物的首選。看準節慶送禮與年終犒賞需求增加，露天市集精選「聖誕交換禮物」以及「個人犒賞夢幻逸品」等聖誕禮，即日起至25日針對聖誕送禮消費滿額最高送120元折價券；加碼推出LINE新註冊好友限定抽100支蛋捲冰淇淋等限時活動。

露天市集精選「聖誕交換禮物」以及「個人犒賞夢幻逸品」等人氣ACG動漫週邊聖誕禮。（圖／品牌業者提供）

針對「聖誕交換禮物」祭出「吉伊卡哇聖誕福袋」原價3,000元，活動價1,666元，除了有小八貓、兔兔等主題福袋，每個福袋會隨機出聖誕節系列吊飾娃娃1款及不重複「指定角色」任一吊飾，以及精品週邊5個以上；貓控必買「日本FELISSIMO貓部貓咪腳掌肉球束口收納袋」原價599元，活動價549元；讓洗澡也成為一種療癒「日本Hashy嚕嚕咪Moomin沐浴海綿」活動價449元。

年節氣息日漸濃厚，2026充滿龍馬精神的新春腳步也即將到來。台灣知名伴手禮品牌「老楊方塊酥」推出兩款2026春節限定禮盒「春映璀璨」、「富貴承禧」。從包裝設計到寓意與小點心皆滿載好運，讓收禮者在新年「馬」上迎來好彩頭。老楊方塊酥兩款春節限定禮盒正式開放預購！限定價分別為「春映璀璨」NT$588、「富貴承禧」NT$388，象徵新年好運「發發發」。春映璀璨將於12月26日起開始現貨販售，僅能於老楊官網、門市及觀光工廠訂購；富貴承禧除了在官網與門市，也同步在中油及家樂福上市。

老楊方塊酥推出2026春節限定禮盒「春映璀璨」、「富貴承禧」。（圖／品牌業者提供）

單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）推出最新款麥卡倫《110精粹濃度12年》。在機場免稅專賣通路中，麥卡倫《110精粹濃度12年》將與EVERRICH昇恆昌免稅商店合作，在昇恆昌全台各機場門市獨家上市。本酒款以較高的55%酒精濃度封存歲月的精華，以此詮釋著名的麥卡倫雪莉酒橡木桶12年陳釀。《110精粹濃度12年》在雪莉酒浸潤的歐洲橡木桶中醞釀歲月，以其豐富而深邃多變的風味而聞名，此種橡木桶的熟成放大了《110精粹濃度12年》酒體中水果、香料和橡木的標誌性香氣，同時展現出嶄新鮮明風格。

麥卡倫《110精粹濃度12年》具備椰棗、櫻桃醬、肉桂、可可碎粒與香橘片的香氣。酒色整體呈現深邃琥珀色澤與豐厚質地。（圖／品牌業者提供）

麥卡倫《110精粹濃度12年》建議零售價為新台幣3,500元，自2025年11月起於桃園國際機場麥卡倫旗艦專賣店，以及全台主要機場指定免稅店正式發售。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

獨家／好市多又出招！全台開賣哈雷重機 砍價20萬還送5000元抵用券

迎春！花蓮福容春節住房2340元起 台北凱撒「蛇馬都有」吃喝玩樂全搞定

Visa公佈2026年度禮遇 JCB揭示年輕族群三最強場景、升級服務權益

被罵日本鬼子、各種的罵！夢多：台灣就是國家，永遠都不會變

