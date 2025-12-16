少女心爆發！7-ELEVEN推莓粒good草莓季 草仔粿、紅龜粿一起變湯圓？
記者李鴻典／台北報導
冬季最浪漫的粉紅祭典開始啦！ 7-ELEVEN線上線下同步展開「莓粒good！」草莓季，攜手聖德科斯、TREE TOP樹頂、森永乳業、LOTTE、禾乃川國產豆製所、拿破崙先生等知名品牌，並與在地社創青年合作，整合甜點、烘焙、水果、飲品、冰品等多元類別，推出超商通路獨家草莓系列商品逾20款。
7-ELEVEN i預購與門市預購串聯線上線下通路搶先開跑草莓季，《預購誌》即日起至2026年2月15日指定品項任選2件95折，看準社群美照需求，今年以「爆量草莓」、「儀式感甜點」為兩大開發主軸，首推重量級甜點名家拿破崙先生的「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」，全系列選用100%新鮮大湖草莓製作，堆疊出多層次的酸甜果香滋味，《預購誌》更獨家附贈特製叉子及湯匙，拍照打卡免準備道具，開吃同時享受少女心滿點的儀式感。
看好粉紅系糕點、麵包賣力，7-ELEVEN甜點、烘焙此次推出6款限定新品，甜點包含與人氣角色吉伊卡哇聯名推出的「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，選用日本獨家QQ外皮配方創造新食感體驗，還有IP貼紙蒐集；熱銷常勝軍「草莓Q皮半月燒」，日本技術指導製成Q皮口感，搭配主廚自家熬煮草莓果醬，口味酸甜；還有吸睛造型「草莓可可蛋糕杯」，使用法芙娜可可粉、五層層次堆疊，口感豐富，12月24日起至2026年1月6日止指定商品享任選第二件省10元優惠。常溫麵包推出淋上酸甜草莓白巧克力醬的2入「草莓可頌」，以及蓬鬆柔軟的「草莓蛋糕捲」，戚風蛋糕體搭配不膩口的草莓果醬奶霜；季節限定人氣商品「草莓雙色年輪蛋糕」，小包裝方便出遊即食，也可作為午茶時刻常備茶點，打造粉紅視覺與味覺雙重享受。
國際咖啡組織統計，2023年全台喝掉超過40億杯咖啡，統一超商旗下7-ELEVEN門市及關係企業星巴克自主實踐永續行動，自2023年起啟動「咖啡渣循環再生經濟」，從建置「永續農場」、開發「永續商品」到提供「咖啡渣自取服務」等，並於今年取得環境部專案特許同意，讓7-ELEVEN的咖啡渣執行資源循環利用計畫進行系統化回收再製處理，目前7-ELEVEN已有近400家門市加入，累計共約回收近20公噸的咖啡渣，讓咖啡渣有再利用價值。
今年冬至落在12月21日星期日。萊爾富即日起至12月31日推出全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折，提供多元口味選擇，滿足不同族群需求。其中，「健司」顛覆傳統推新品粿系湯圓系列，透過特殊工法製成，耐煮不易破，外皮Q彈細緻，完整還原傳統「粿」的口感。「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」內餡濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；「健司香濃花生紅龜粿湯圓」則能吃到真材實料的花生顆粒，口感滑順厚實，甜鹹皆宜。另有桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG 的「提拉米蘇湯圓」，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。
此外，為滿足民眾冬至「加菜」需求，萊爾富即日起全新上市「煙強」香腸(售價45元)，嚴選國產豬肉製作，高含肉率帶來紮實口感，每一口都能品嚐到飽滿肉汁與濃厚肉香。
聖誕節消費旺季到來，節慶買氣快速升溫，Yahoo購物「聖誕交換禮物」搜尋量成長破2倍，今年交換禮物以「可愛療癒」與「質感實用」為兩大消費主力，千元内商品成主流選擇。其中，可愛IP如「皮克敏」、「吉伊卡哇」等因社群話題，買氣成長最高翻倍，成為熱銷黑馬；星巴克耶誕杯款、科技小3C與香氛禮盒兼具儀式感與實用性同樣熱銷。
年底聚會潮也推升PS5、Switch2、投影機及可攜式卡拉OK等派對娛樂用品買氣走強。Yahoo購物宣布攜手星巴克打造官方旗艦店，12/31前首波祭出耶誕質感新品85折起，加碼年終感恩市集商品最低6折。Yahoo購物「聖誕狂歡祭」集結聖誕禮品、彩妝、香氛與美食3折起，刷中國信託uniopen聯名卡最高12%回饋，還可抽1,212點OPENPOINT，Yahoo拍賣消費滿199元加碼把Nintendo Switch 2帶回家。
以興趣交易平台為定位的露天市集自12月開始便觀察到「聖誕」、「交換禮物」早已登上站內熱搜關鍵字，近兩週相關字的搜尋量與去年同期相比更有2~3倍成長，分別以「聖誕交換禮物」、「聖誕節」、「禮物」為前三大熱搜字；而根據知名市調排行榜顯示，可愛又療癒的「玩偶」躍升為交換禮物排行第三名，同樣以可愛為特色的「吊飾/鑰匙圈」則因輕巧、實用，且款式多元，成為千元以下小額交換禮物的首選。看準節慶送禮與年終犒賞需求增加，露天市集精選「聖誕交換禮物」以及「個人犒賞夢幻逸品」等聖誕禮，即日起至25日針對聖誕送禮消費滿額最高送120元折價券；加碼推出LINE新註冊好友限定抽100支蛋捲冰淇淋等限時活動。
針對「聖誕交換禮物」祭出「吉伊卡哇聖誕福袋」原價3,000元，活動價1,666元，除了有小八貓、兔兔等主題福袋，每個福袋會隨機出聖誕節系列吊飾娃娃1款及不重複「指定角色」任一吊飾，以及精品週邊5個以上；貓控必買「日本FELISSIMO貓部貓咪腳掌肉球束口收納袋」原價599元，活動價549元；讓洗澡也成為一種療癒「日本Hashy嚕嚕咪Moomin沐浴海綿」活動價449元。
年節氣息日漸濃厚，2026充滿龍馬精神的新春腳步也即將到來。台灣知名伴手禮品牌「老楊方塊酥」推出兩款2026春節限定禮盒「春映璀璨」、「富貴承禧」。從包裝設計到寓意與小點心皆滿載好運，讓收禮者在新年「馬」上迎來好彩頭。老楊方塊酥兩款春節限定禮盒正式開放預購！限定價分別為「春映璀璨」NT$588、「富貴承禧」NT$388，象徵新年好運「發發發」。春映璀璨將於12月26日起開始現貨販售，僅能於老楊官網、門市及觀光工廠訂購；富貴承禧除了在官網與門市，也同步在中油及家樂福上市。
單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）推出最新款麥卡倫《110精粹濃度12年》。在機場免稅專賣通路中，麥卡倫《110精粹濃度12年》將與EVERRICH昇恆昌免稅商店合作，在昇恆昌全台各機場門市獨家上市。本酒款以較高的55%酒精濃度封存歲月的精華，以此詮釋著名的麥卡倫雪莉酒橡木桶12年陳釀。《110精粹濃度12年》在雪莉酒浸潤的歐洲橡木桶中醞釀歲月，以其豐富而深邃多變的風味而聞名，此種橡木桶的熟成放大了《110精粹濃度12年》酒體中水果、香料和橡木的標誌性香氣，同時展現出嶄新鮮明風格。
麥卡倫《110精粹濃度12年》建議零售價為新台幣3,500元，自2025年11月起於桃園國際機場麥卡倫旗艦專賣店，以及全台主要機場指定免稅店正式發售。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
獨家／好市多又出招！全台開賣哈雷重機 砍價20萬還送5000元抵用券
迎春！花蓮福容春節住房2340元起 台北凱撒「蛇馬都有」吃喝玩樂全搞定
Visa公佈2026年度禮遇 JCB揭示年輕族群三最強場景、升級服務權益
被罵日本鬼子、各種的罵！夢多：台灣就是國家，永遠都不會變
其他人也在看
2025 聖誕佈置攻略公開！聖誕佈置靈感、北歐 hygge 風交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推薦
聖誕節倒數計時，姊妹們準備好迎接充滿歡樂溫馨氣氛的節日了嗎！說到佈置聖誕氛圍，揪愛Mei真心覺得今年的聖誕裝飾選擇超級豐富，有好多精巧可愛、童話感的風格，聖誕樹、絨毛抱枕或造型地墊，每一種都讓人少女心大爆發，還有簡約溫暖風格的北歐風寢具，一定可以讓家裡瞬間充滿hygge感，不管是想營造溫馨的家居氛圍，還是在尋找有質感的交換禮物，或是想給自己小確幸，這篇從居家佈置到送禮好物，通通幫你整理好了，跟揪愛Ｍei一樣喜歡聖誕節的人快筆記！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一到日本就什麼都想買？專業導遊告訴你在日本買這5項物品才對啦！
許多台灣人到日本觀光的時候，會特地將百貨公司、Outlet、家電量販店，甚至藥妝店當作一個景點特意前往，就是想要趁著身在日本的時候親自將日本商品親自帶回國，不過現在許多人到日本旅遊時會因為價錢因素而選擇搭乘廉價航空，往往行李重量與大小都有非常嚴格限制，若是買到超重又會被罰大筆金額得不償失。這次由常帶團遊日本的導遊來介紹一下幾項深受台灣人歡迎、一次買很多也沒問題的日本商品種類，如果害怕亂亂買會不小心超重帶不回來的話，瞄準這幾類東西就對了！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 9 小時前 ・ 26
12月穿戴裝置熱銷TOP10出爐！AirPods Pro 3沒有意外直接空降冠軍
年末節慶氣氛升溫，聖誕交換禮物與年終送禮需求同步爆發，傑昇通信觀察，近兩週來門市詢問重心不再只集中於新款手機，耳機與智慧手錶意外成為熱門選項；傑昇通信公布穿戴裝置熱銷TOP10榜單，前十名中光是耳機就佔了七款。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 4 天前 ・ 發起對話
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter與Yahoo購物推出極抵優惠，購物隨時送名牌手袋！此外，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，新會員更有$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！Net-A-Porter減價區還有不少抵買產品，Burberry手袋平近萬元、Polo Ralph Lauren手袋、服飾都有折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 10 小時前 ・ 發起對話
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 65
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 21
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 115
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 21
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 114
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
中職》魔鷹與台鋼雄鷹完成續約 以合約總值69.5萬美元續留
中華職棒台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹（Steven Moya）打頭陣，球團今天（16日）宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 2
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 138
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」2原因曝
生活中心／綜合報導14日起受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署連日針對多縣市發布低溫特報。今（16日）清晨新竹關西氣溫一度下探約7至7.4度，竹苗近山區也出現10度以下低溫，不少地區被列入低溫警戒。不過，仍有不少民眾表示「體感好像沒那麼冷」。對此氣象專家賈新興分析，主要與白天升溫明顯及民眾提前「有備而來」有關。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 11 小時前 ・ 35
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14