少女心藏不住！ 高市早苗見「櫻井翔」秒變迷妹

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗日前才被木村拓哉爆料，和她在元旦搭同一個班機時，難得見到她露出小粉絲的一面，引發話題。26號高市出席日本電視台七大政黨黨魁辯論會，一進攝影棚發現主持人是「嵐」成員櫻井翔後，不但全程燦笑，還對他比出愛心。畫面曝光後，網友笑說根本少女心藏不住。

日本首相高市早苗：「啊……請多多指教！」日本首相高市早苗，26號上日本電視台錄製政黨黨魁辯論時，一進場時發現主持人是ARASHI成員櫻井翔，兩人就這樣看了0.5秒後，高市立刻笑著誇他的臉好小，讓櫻井翔害羞回應「沒有啦」。

沒想到之後，高市還少女心大發，對櫻井翔比心，全程露出燦笑，網友笑說根本迷妹上身。

其實櫻井翔不只有偶像、演員身分，也是「news zero」主播，過去還曾來台專訪總統賴清德。

事實上，櫻井翔的父親櫻井俊2015年擔任日本總務事務次官時，當時的總務大臣正是高市早苗，也就是說，櫻井翔曾經是高市下屬的小孩，這段淵源被網友翻出後，也在網路引起熱議。

