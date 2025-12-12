少女搭Waymo驚見後車廂藏人 陌生男：被人放進去的

一段在TikTok瘋傳的影片顯示，一名女子搭乘Waymo無人計程車時，竟發現一名男子藏在後車廂內，引發外界對自駕計程車安全性的質疑。該影片標註稱：「我替女兒叫了一輛Waymo，結果後車廂裡竟然有陌生人。」

根据TikTok帳號luckythurman發布的影片，女乘客質疑男子為何藏在後車廂內，對方回應稱是「被人放進去的」，並表示自己無法自行脫身。乘客進一步追問「是誰把你放進去的？」男子僅回應「那些人」（The People）。

@luckythurman I ordered a Waymo for my daughter and a random was in the trunk. #viralvideo #fyp #waymo ♬ original sound - luckythurman

▲ 影片來源：TikTok＠luckythurman（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

同一帳號隨後上傳的影片顯示，該名男子已遭警方帶走調查，現場亦可見一名未成年少女，並與Waymo客服人員通話，對方表示將提供該名乘客車資補償。

@luckythurman You wanted more video. This was real life and not a skit. #waymo #viralvideo #fyp #pt2 ♬ original sound - luckythurman

▲ 影片來源：TikTok＠luckythurman（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

KRON4證實此事件確實發生。Waymo表示，其乘客服務團隊已即時協助當事人，並確認乘客安全，事後也持續追蹤處理。

Waymo發言人指出，公司目前已具備處理此類突發狀況的應變機制，並正進一步強化安全防範措施。根據TikTok資訊，事件發生地點位於東洛杉磯。KRON4已向洛杉磯警局查詢進一步案情。

這起事件發生前不久，舊金山街頭接連發生Waymo無人車撞死寵物的事故，以及一名孕婦在前往醫院的路上，在車內產下一名嬰兒的事件。隨著Waymo無人車的普及，類似的緊急情況將持續挑戰無人車應用。

