少女時代來台開唱？孝淵真實反應曝光

孝淵3日穿中空裝出席記者會。（陳俊吉攝）

韓國女團少女時代的孝淵，今（3日）與師兄Super Junior利特温昇豪、陳庭妮、江宏傑、韓國廚師李元日和趙序衡、韓國YouTuber喜飯出席客家電視台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。可惜的是，今日媒體詢問孝淵「少女時代是否會來台舉辦演唱會？」不知是翻譯人員錯過翻譯時間還是怎麼了，孝淵本人尚未聽到問題，活動就進入下一環節。

身為第2季成員，孝淵很開心可以加入團隊，但同時也很有壓力，「希望可以做好，雖然錄影時跟顧客因為語言無法溝通，但都透過眼神、肢體動作，感覺到他們說好棒、好好吃，這些景象都還歷歷在目」。

孝淵開心分享，她特別想做趙序衡廚師加入客家蘿蔔乾的創意辣炒年糕給少女時代其他成員；而她因為節目熟悉客家文化，也學會「謝謝」、「小姐很漂亮」等客語。

《廚師的迫降：客家廚房2》團隊。（陳俊吉攝）

她與利特同屬SM娛樂，相識25年首次一起合作節目。利特說，他第1次見到孝淵時，孝淵還是小學生，「她現在對我來講也像小孩」；孝淵則感性表示，她跟利特學習到很多主持技巧，利特對她而言真的很好的前輩跟哥哥。

與第一季不同，本季內容採分組競爭，身為南部客家人代表的温昇豪說，整個團隊都像是一家人，他特別感謝韓國團隊想要宣揚客家文化的使命感，他也強調自己沒有特別想要分組對抗。

利特聽後笑虧，雖然温昇豪說自己在錄製兩季的心情沒有差異，但温昇豪每次向客人介紹餐點時都很激動，「他都一直跟客人介紹他們隊伍菜色的優點，雖然他語氣很溫暖，但他都會散發『點我們』的氛圍」，語畢不忘強調自已很喜歡温昇豪。

上一季擔任廚師李元日助手的二廚江宏傑，本季搖身一變成為主廚，他驕傲的說：「我第1季的樣子、行為都像剛進入社會的菜鳥，在第2季放鬆一些，我覺得我自信心提升不少，我現在可以跟大家說You can call me 『Chef Chieh』。」

新加入的陳庭妮透露，她在錄影前很擔心無法融入大家，沒想到第一次錄影就感受到所有人的愛，「有種大家都伸開雙手擁抱我的感覺，彷彿第一季我也在」，相當感性。

《廚師的迫降：客家廚房2》12月7日起每週日晚間8點在客家電視與韓國 TVING播出、晚間9點在LINETV、晚間10點在中天綜合台播出；12月13日起，每週六晚間6 點在三立國際台、晚間 10 點在三立台灣台與三立綜合台播出。

