少女時代俞利1月來臺會粉絲

記者王丹荷／綜合報導

少女時代俞利暌違2年，明年1月10日將在Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，得知行程確認後，興奮的她迫不及待向所有粉絲發出邀請，並開心甜喊：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」

俞利在今年搬離首爾移居濟州島，她也樂跟粉絲閒話家常，時常透過YT頻道進行許多不同職業體驗，例如體驗濟州海女生活、到流浪狗收容所擔任志願服務者、騎馬奔馳、騎乘重機兜風等，影片中總是不乏她爽朗笑聲，也傳達出自身正能量給所有收看影片的粉絲。

俞利也大方分享與少女時代成員相聚時的珍貴影片，以及在海外活動的側拍花絮，本月5日剛過生日的俞利，在社群上曬出與少女時代成員開心切蛋糕的照片，並透過問候影片傳達自己內心期待與感動。

俞利繼曼谷、胡志明市場次後，第3次亞洲巡迴粉絲見面會《2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR＜YURIVERSE＞》即將來到臺北，預告將展現粉絲想念且熟悉的少女時代組曲舞臺，讓SONE（官方粉絲名）一起搭乘時光機享受每一分幸福，也將準備全新的舞臺演出，呈現最棒又精采的內容。即日起購票請上KKTIX售票系統，或更多詳情請上主辦單位「星統寰宇」官方FB查詢。

俞利明年將再度來臺會粉絲。（星統寰宇提供）