少女時代俞利1月台北見SONE 甜蜜邀約：快來一起玩吧！

少女時代成員俞利確定將於2026年1月10日來台舉辦第三次亞洲巡迴粉絲見面會《2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE>》！俞利也甜蜜邀請粉絲：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」

這次見面會，俞利透露將準備大家想念且熟悉的少女時代組曲舞台，讓SONE能搭乘時光機重溫幸福時光之外，也預告將準備全新的舞臺演出，要把最棒又精采的內容呈現給大家！

少女時代成員俞利確定將於2026年1月10日來台舉辦見面會。（圖／星統寰宇提供）

今年搬離首爾、移居濟州島的俞利，工作之餘享受愜意生活，被粉絲封為「最美島民」。她透過個人YouTube頻道分享生活點滴，包括體驗濟州海女生活、擔任流浪狗收容所志工、騎馬奔馳等，影片中爽朗笑聲感染力十足。此外，她也不時分享與少女時代成員相聚的珍貴畫面，以及海外活動的花絮側拍，這些內容都有望在台北見面會上聽她親口與粉絲分享！

《2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE>》門票即日起於KKTIX售票系統開賣，更多詳情可至主辦單位「星統寰宇」官方Facebook查詢。

俞利台北見面會座位與票價圖。（圖／星統寰宇提供）

※2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE> in Taipei

日期：2026年1月10日（六）

時間：下午6：00（下午5：00開放入場）

場地：Zepp New Taipei（宏匯廣場 新北市新莊新北大道四段3號8樓）

票價：NT$6,480 / $5,480 / $4,380 / $3,380 / 愛心席$1,690（全場對號入座）

售票平台：KKTIX（https://unitystar.kktix.cc/events/1c3cd557）

粉絲福利：合照、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌、Hi-Bye

俞利台北見面會福利圖。（圖／星統寰宇提供）

