少女時代孝淵慘遭韓國知名主廚怒吼 火爆場面曝光

孝淵加入《客家廚房2》。（客家電視台提供）

利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯8名成員在《廚師的迫降：客家廚房2》分組對抗，延續李元日與趙序橫兩位主廚面臨團員「殘酷二選一」的火藥味，本週正式迎來餐廳開幕首日的營運大戰，兩隊主廚率領各自團隊展開激烈較量。

面對廚房內「堂堂正正的良性競爭」的逼人實戰壓力，李元日焦急催問：「菜還沒出來嗎？」讓新加入的孝淵被嚇得慌了手腳，「要在有限時間裡迅速完成美味料理，其實滿緊張的，而且又是兩隊競爭，大家為了爭取更多客人都在四處奔走，那種拚全力的樣子，滿精彩也很有趣。」

外場同樣火花四射，上演「搶客人大戰」，温昇豪與陳庭妮為了搶先向客人介紹餐點，不斷卡位競爭，場面既緊張又逗趣。究竟哪一隊能在混亂的開幕首日中穩住陣腳，以最佳默契及美味菜色奪下「營業第一天的主導權」，備受期待。《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間8點在客家電視與韓國 TVING播出、晚間9點在LINETV、晚間10點在中天綜合台播出；12月13日起每週六晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立台灣台與三立綜合台播出。

