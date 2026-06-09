少女時代秀英、鄭敬淏14年公開戀愛畫下句點 公司證實：成為好同事

少女時代秀英證實與鄭敬淏分手，結束14年愛情長跑。（翻攝秀英，鄭敬淏IG）

秀英與鄭敬淏14年公開戀情正式告終。秀英所屬公司People Entertainment9日證實，兩人近期已分手，並表示：「兩人決定維持友好的同事關係。」

少女時代秀英與演員鄭敬淏於2012年開始交往，戀情曝光後一路維持低調穩定的公開關係，成為韓國演藝圈代表性的長壽情侶之一。兩人過去雖不常在社群上公開放閃，但多年來多次被拍到私下約會，也曾在受訪時自然提及對方，長期受到粉絲祝福。 此次分手消息曝光前，已有網友發現兩人社群互動出現變化，包含疑似取消彼此追蹤等跡象，引發外界猜測。隨後雙方公司證實戀情已結束，為這段維持14年的公開戀愛畫下句點。 消息傳出後，不少粉絲感到惋惜，認為兩人一路陪伴彼此走過事業不同階段，從少女時代活動時期到演員發展，都曾給予對方支持，如今選擇以同事身分相處，也祝福彼此未來發展。 秀英近年持續在音樂與戲劇領域活動；鄭敬淏則專注演員工作，兩人分手後仍將各自在演藝圈展開活動。

更多鏡週刊報導

愛情長跑14年爆情斷？秀英、鄭敬淏IG互相取消關注 粉絲瘋掉：不可能！

LISA遭爆分手LVMH三公子！ 男方IG停止按讚、豪門家族取消追蹤

名律糾葛女網紅1／蔡政峯獨飛日本散心 她為愛追到河口湖起口角全被拍