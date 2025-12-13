少女時代首位人妻？傳Tiffany卞耀漢「好事將近」 公司：以結婚為前提交往

韓國人氣女團少女時代可能即將迎來首位已婚成員，隨著Tiffany與卞耀漢被傳出秘密交往一年多且好事將近的消息引發關注。男方經紀公司已正式確認兩人正在以結婚為前提交往中，並承諾有好消息會立即公開。這對戀人因合作韓劇《逆貧大叔》而相識，劇中親密互動似乎延續到了現實生活中，讓粉絲們既驚訝又期待。與此同時，少女時代另一成員秀英與男友鄭敬淏的甜蜜互動也成為話題，為娛樂圈增添了浪漫氣息。

卞耀漢與Tiffany認愛！（圖／翻攝自韓網）

韓劇《逆貧大叔》成為Tiffany與卞耀漢愛情的起點，這部由多位韓國知名演員主演的作品中，兩人有不少親密戲份。拍攝過程中的互動似乎讓兩人產生了真實的情感，進而發展成戀情。據報導，Tiffany與卞耀漢已秘密交往一年多。男方經紀公司於13日正式確認這一消息，表示兩人正在以結婚為目標認真交往中，並承諾若有最新進展會在第一時間通知大家。若兩人真的步入婚姻，Tiffany將成為少女時代中首位成為人妻的成員，這一消息讓粉絲們既驚喜又期待。

同時，少女時代另一成員秀英的感情生活也引起關注。日前，秀英的男友鄭敬淏參加了同團成員孝淵主持的節目，節目中孝淵透露收到「匿名舉報」，稱鄭敬淏雖然很會照顧人但不太會認人。當孝淵提示舉報者是「又高又漂亮的人」且「演技不錯」時，鄭敬淏立刻想到了秀英，露出無奈的微笑。這段互動讓網友們感到被「放閃」，紛紛留言希望這對情侶也能早日結婚。

