「少女時代」俞利當濟州島最美島民 倒數撲台甜喊：大家一起玩吧

「少女時代」俞利睽違2年將再度來台。星統寰宇提供



「少女時代」成員俞利睽違2年將再度來台會「SONE」（粉絲名稱），第3次亞洲巡迴粉絲見面會「YURIVERSE」明年1月10日移師新莊「Zepp New Taipei」，她迫不及待甜喊：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」

12月5日剛過36歲生日的俞利在SNS上分享與「少女時代」成員開心切蛋糕的照片，她今年移居濟州島，工作之餘享受自在的愜意生活，被粉絲封「最美島民」之一，她也常透過YT頻道分享體驗濟州海女生活、到流浪狗收容所擔任志願服務、騎馬奔馳、騎乘重機兜風等生活點滴。

俞利透露目前已著手準備巡迴見面會，並預告將展現大家所想念且熟悉的「少女時代」組曲舞台，還祭出合照、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌、Hi-Bye等粉絲福利，購票可上KKTIX售票系統。

