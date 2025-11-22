少女時代「潤娥」將抵台！ 短洋裝展現雪白美腿

少女時代成員潤娥。（圖／翻攝自潤娥 IG）



少女時代成員潤娥今天(22)一早抵達仁川機場，將飛往台灣跟粉絲們見面，他近日出演韓劇〈暴君的廚師〉，在劇中的精湛廚藝和美貌，讓她人氣再飆高，見面會有什麼驚喜，粉絲們都很期待！

韓劇〈暴君的廚師〉：「我叫做延志永，你可能不相信，就是這道直火烤鹿肉，但我來自2025年。」

從未來穿梭到朝鮮時代，潤娥在劇中飾演技藝精湛的米其林三星主廚，和擁有絕對味蕾的暴君李彩玟，從冤家變相戀，一播出廣受好評，霸佔串流平台冠軍。

廣告 廣告

韓劇〈暴君的廚師〉：「他果然有洞察力，不愧為頂級奸臣的交易，如果你用膚淺的手段，迷惑主上的嘴，就要付出代價。」

果然再度收穫一大票粉絲，這回來台舉辦見面會，門票更是開賣即秒殺，粉絲除了期待見面會的驚喜，也很想在下個月AAA頒獎典禮，跟女神在高雄再見面。

【更多東森娛樂報導】

李彩玟傲嬌年下太火！《暴君的廚師》霸佔台灣TOP1 和潤娥配一臉

2025雙位數收視代表韓劇出爐！潤娥17.1領軍 李浚赫夯到兩度來台

青龍獎／玄彬、孫藝珍先後現身紅毯 互相放話拿獎