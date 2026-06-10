「少女時代」秀英切了相戀14年鄭敬淏 網挖孝淵疑早知情
韓國「少女時代」成員崔秀英和演出過《機智醫生生活》的男星鄭敬淏愛情長跑14年，昨(9日)先是被網友抓包IG互退關注，接著雙方透過公司證實已經分手，震驚粉絲。見此，有網友發現秀英上月和成員孝淵、俞利上節目，被問到覺得誰會是少時第二位人妻？孝淵的回答頗耐人尋味，似乎早知道秀英分手。
孝淵、俞利、秀英上月以小分隊「孝利秀」合體上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，談到Tiffany先前閃婚嫁給演員卞約漢，成為少時第一位人妻。劉在錫順勢問了大家婚姻愛情觀，孝淵大方表示自己是喜歡小孩的人，很希望談戀愛成家，劉在錫問那少時下一位結婚的人會是孝淵嗎？孝淵回應：「覺得說出口的話就會成真，所以就是我吧」。
當時大家覺得孝淵只是口直心快，但如今想來她並未有公開交往對象，加上一旁的秀英有交往多年的鄭敬淏，先前就被敲碗有望步入禮堂，孝淵的回答不免讓人聯想是否早知道秀英分手。而鄭敬淏去年4月受訪本來回答：「除了演戲之外，我人生的重心還是崔秀英」，去年底受訪被拱問婚期，反嗆導演好友：「什麼日期別亂說啦？」今年初也曾說過自己最愛聽的還是少女時代的歌，更令外界好奇兩人是從何時感情生變。
更令外界驚訝的是，鄭敬淏昨還在IG曬與秀英一起養的愛犬，下午就傳出分手消息，兩人過去曾被八卦媒體《Dispatch》拍到甜蜜約會後依依不捨離開，被視為純愛典範；對於兩人關係現狀，昨有一位自稱認識兩人的友人說：「一直不斷投入作品拍攝的鄭敬淏，以及往返韓國和日本活動的崔秀英，因為工作繁忙見面的次數越來越少，最近整理了戀人關係。」隨後，崔秀英所屬經紀公司相關人士也承認：「兩人確實已經分手了。」
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