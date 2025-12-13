「少女時代」Tiffany假戲真愛 卞約漢：以結婚為目標

Tiffany（左二起）、卞約漢合作《逆貧大叔》擦出愛火。翻攝tiffanyyoungofficial IG



韓團「少女時代」Tiffany與卞約漢合作《逆貧大叔》假戲真愛，今（12╱13）公開認愛，卞約漢經紀公司TEAMHOPE表示2人以結婚為前提交往，還被爆明年秋天將舉辦婚禮。

在《逆貧大叔》中，Tiffany與卞約漢有浪漫吻戲，卞耀漢過去談到Tiffany曾表示她是自己的英語老師，「在現場我非常依賴她」。她也讚對方是熱情的人，不僅吸收他的能量也向他學習。

2人祕密交往1年多，卞約漢透過經紀公司認愛，並表示認真規劃這段感情，Team Hope表示：「2人以結婚為目標前進。」也希望外界給予祝福，婚期雖還沒有具體安排，但承諾會第一時間與粉絲分享喜訊。

