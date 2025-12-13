少女時代Tiffany傳喜訊！認了熱戀卞耀漢：明年秋天結婚

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣女團少女時代成員Tiffany傳結婚喜訊，結婚對象竟是演員卞耀漢，2人曾一起合拍電視劇《逆貧大叔》，因戲結緣交往，並預計在明年秋天舉婚禮。卞耀漢所屬經紀公司也發布聲明證實喜訊，消息一出立刻成為娛樂圈關注焦點。

韓國人氣女團少女時代成員Tiffany傳結婚喜訊，結婚對象竟是演員卞耀漢，2人曾一起合拍電視劇《逆貧大叔》，因戲結緣交往。（圖／＠tiffanyyoungofficial、＠byunyohan_official）

根據韓媒《News1》、《JBTC news》報導，卞耀漢所屬經紀公司Team Hope今（13）日表示：「兩位目前正在認真交往，並以結婚為目標」，並透露目前婚禮雖沒有明確日期，一旦確定後兩人會第一時間告訴粉絲們，也請大家祝福他們。

廣告 廣告

據了解，36歲的Tiffany與39歲的卞耀漢是在Disney+ 作品《逆貧大叔》合作結緣，兩人已低調交往一年半。而Tiffany過去談到與卞耀漢的合作時坦言是他的超級粉絲，卞耀漢則表示Tiffany是他的英文老師，在拍攝時非常依賴她。

Tiffany自2007年以少女時代成員出道後，近年來更以新名字「Tiffany Young」成功轉戰戲劇與音樂劇，曾出演音樂劇《芝加哥》與《逆貧大叔》、電視劇《財閥家的小兒子》。卞耀漢在2011年出道後，曾演《未生》、《陽光先生》、《逆貧大叔》等眾多作品等多部作品，並在2022年以《韓山島海戰》拿下第43屆青龍電影獎、第58屆大鐘賞及第59屆百想藝術大賞的最佳男配角獎。

更多FTNN新聞網報導

玉女歌手為愛消失樂壇！遠距離戀愛想婚被拒 自揭與尪「在家也保持距離」

女星爆嫁小40歲男友！嬤孫戀開花結果 「80歲生日是結婚好時機」

鼓鼓與大元結婚9個月！甜曝「生小孩重要1關鍵」 家中地位比愛犬低

