少女時代Tiffany傳喜訊！ 認愛卞耀漢明年完婚

南韓 / 綜合報導

韓國女子天團，少女時代的成員Tiffany，親自證實，要結婚了，對象是跟他一起拍戲的演員卞耀漢。

兩個人因拍戲結緣，進而交往，預計2026年秋天，就會舉行婚禮。而這樣的說法，經紀公司也發表聲明證實。Tiffany在2007年，以少女時代成員身分出道，拍過許多膾炙人口，像是「財閥家的小兒子」、「逆貧大叔」等戲劇，在演藝圈成績亮眼，現在又將邁入人生的全新階段。

