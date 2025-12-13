少女時代Tiffany甜蜜認愛卞耀漢！公司證實：以結婚為前提交往

南韓娛樂圈再傳震撼喜訊！少女時代成員Tiffany傳出與演員卞耀漢相戀，且預計於明年秋天舉辦婚禮，今（13）日男方也已透過經紀公司發聲證實，雙方是以結婚為前提穩定交往中，未來有結婚的決定會馬上與粉絲分享。

根據韓媒《STARNEWS》報導，卞耀漢所屬的經紀公司TEAMHOPE於13日透過官方聲明認愛，「兩位演員目前正在認真交往，並以結婚為目標」，消息一出立刻引發韓網熱議。至於外界傳出婚禮將會在明年秋天舉行，公司則指出，目前尚未有明確的時間，但兩位演員都表示，一旦決定結婚就會第一時間告訴粉絲。

廣告 廣告

據了解，卞耀漢和Tiffany初次見面是在拍攝現場，兩人因共同出演Disney+原創影集《逆貧大叔》結緣，隨後逐漸發展成低調的戀愛關係。卞耀漢自2011年出道以來，參演了《未生》、《陽光先生》等多部經典作品。Tiffany則是在2007年以少女時代成員的身份正式出道，之後更跨足戲劇界出演電視劇《財閥家族的小兒子》與音樂劇《芝加哥》等，如今兩人選擇攜手共度未來，外界也給予滿滿祝福。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

睽違5年再會台粉！潤娥2/4見面會售票時間、票價出爐 限量福利開搶

少時潤娥亞洲巡迴見面會將展開！ 驚喜宣布「明年2/4台灣見」

少女時代剛慶祝16週年！Sunny宣布離開SM娛樂