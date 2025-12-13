少女時代Tiffany要結婚了！爆祕戀卞耀漢1年 明年秋天完婚

Tiffany（右）與卞耀漢（左）去年合作韓劇《逆貧大叔》。（翻攝Instagram@byunyohan_official）

韓國演藝圈傳來喜訊。少女時代成員Tiffany被爆與實力派演員卞耀漢祕密交往超過1年，兩人因合作韓劇《逆貧大叔》結緣，從戲劇夥伴發展為戀人。消息曝光後，卞耀漢所屬經紀公司已出面證實，表示雙方「正以結婚為前提認真交往中」，並傳出計畫於明年秋天舉行婚禮，立刻引發粉絲與網友熱烈討論。

根據多家韓媒報導，Tiffany與卞耀漢在2024年合作《逆貧大叔》，劇中不乏情感濃烈的對手戲，戲外也逐漸培養出深厚默契。即便各自演藝行程繁忙，兩人仍低調維繫感情，彼此體諒、信任，最終決定朝人生下一個階段邁進。對於婚訊細節，經紀公司強調目前尚未有具體日期，但一旦確定，將第一時間向粉絲說明。

從戲裡情侶到人生伴侶？

事實上，Tiffany曾公開談到與卞耀漢的合作經驗，坦言自己原本就是對方的粉絲，第一次在片場見到他時，形容對方就像「獨角獸般充滿熱情」，讓她在演出過程中學習良多。卞耀漢則笑說，Tiffany是他的「英文老師」，在拍攝現場給了他不少幫助，兩人的互動也被視為感情萌芽的關鍵。

少女時代首位已婚成員即將誕生？

Tiffany於2007年以SM娛樂旗下少女時代成員身分出道，留下多首經典代表作，2018年後以「Tiffany Young」之名展開個人活動，橫跨音樂、戲劇與音樂劇領域，展現全方位實力。若婚訊成真，她也將成為少女時代中第一位步入婚姻的成員。

卞耀漢則於2011年出道，演出《未生》、《陽光先生》、《社交恐懼症》等作品累積口碑，並以電影《韓山島海戰》拿下第43屆青龍電影獎及第58屆大鐘賞最佳男配角獎，演技實力備受肯定。

