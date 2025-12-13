少女時代Tiffany認愛卞耀漢：以結婚為前提交往 螢幕初吻就給他
南韓女團「少女時代」成員Tiffany（Tiffany Young）今（13）日無預警認愛男演員卞耀漢，更表明兩人是以結婚為前提交往，有計畫在明年秋天完成婚禮；Tiffany公開戀情震撼南韓娛樂圈，也讓粉絲們又驚又喜。若Tiffany與卞耀漢照計畫完婚，她將成為少女時代出道以來，首位步入婚姻的成員。
綜合韓媒報導，少女時代成員Tiffany今日透過社群平台Instagram公開親筆信，宣布自己正以結婚為前提交往一位重要的人，希望在媒體報導前親自向粉絲說明；她在信中形容男友，「讓我能以正向、充滿希望的眼光看世界，並帶給我安定感的人」，雖然目前尚未確定婚期，但一有決定，將第一時間告知粉絲。
而男演員卞耀漢也同步在Instagram上傳手寫信，坦言正以結婚為前提與Tiffany交往中，並深情表示，對方讓自己想成為更好的人，「看到她的笑容，疲憊的心也會立刻溫暖起來」。不過卞耀漢也承諾，未來會以更成熟的心態投入演藝工作，帶給觀眾更多優質作品。
雙方經紀公司已證實兩人戀情，強調目前尚無具體婚期，但有傳出兩人婚禮計畫在明年秋天，但兩人都希望能最先向粉絲分享好消息。據了解，兩人因去年合作Disney+原創韓劇《逆貧大叔》結緣，劇中包含吻戲等濃烈情感戲碼，Tiffany的螢幕初吻對象就是卞耀漢，當時還引發高度討論。
Tiffany在2007年以少女時代一員出道，團體紅遍全亞洲，而她個人近年挑戰戲劇與音樂劇領域，皆繳出亮眼成績。卞耀漢則以電視劇《未生》、《陽光先生》等作品廣受好評。
【Tiffany認愛聲明】
大家好，我是Tiffany Young，
希望大家都能度過一個溫暖的冬天，並且平安度過年末。
我小心翼翼地向所有一直關注這個空間的朋友們致以問候。
我寫這篇文章是因為我想和我的粉絲分享一件即將公佈的事情。
我目前正在和一位真心實意想要結婚的人認真交往。
他給了我穩定感，讓我能以正向樂觀的視角看待世界。
雖然目前還沒有確定具體的日期，
但是，如果將來有了好的決定，我一定會第一時間告訴我的粉絲。
衷心感謝大家一直以來的支持與溫暖的關注。我永遠不會忘記這份情誼，也會繼續盡我所能做好我的工作。
謝謝大家。
Tiffany Young
【卞耀漢認愛聲明】
大家好，我是卞耀漢。
希望所有粉絲們今天都過得平靜安寧。
這個冬天，我所到之處瀰漫著寧靜祥和的氣息。
我希望粉絲們在這個冬天更加精彩，也衷心希望你們遠離感冒，身心舒暢。
回想起你們一路以來給我的所有快樂、慶祝和愛，
我只能低頭輕聲說一聲「謝謝」，並再次感謝你們。
有一個消息要先告訴大家，
所以我謹慎又緊張寫了這封信。
害怕這個突如其來的消息會讓你們感到驚訝。
我正在和一位很棒的人交往，我們以結婚為目標。
目前還沒有具體的日期或計劃，但最重要的是，
我一直非常渴望第一個與你們分享這個消息，
我的粉絲們。
和你們在一起，讓我想要成為一個更好的人，
看到你們的笑容，我疲憊的心瞬間就暖了起來。
我遇到了我愛的人。
讓我們成為一對，讓我們的歡笑變成健康的喜悅，讓我們的悲傷變成健康的成熟，這樣我們才能傳遞更溫暖的心。
我希望我的粉絲們都能開懷大笑，無論身在何處都能享受幸福的生活。未來，我希望比現在更努力，創作可以給你們欣賞的作品。
卞耀漢
