少女時代Tiffany認愛卞耀漢 明年結婚

韓國女團少女時代成員Tiffany在13日被爆出熱戀，對方是曾與她合作韓劇《逆貧大叔》的男演員卞耀漢，且小兩口預計2026年秋天結婚，男方隨後透過經紀公司TEAMHOPE娛樂大方認愛，稱目前以結婚為前提認真交往中，2人也各自寫下長篇親筆信，親自向粉絲傳達這個好消息。

Tiffany是少女時代中第一位升格人妻的成員，她在信中甜蜜形容男友是「是個能帶給我安全感，讓我能以積極且充滿希望的眼光看待世界的人。」卞耀漢也說：「我遇見了一位心愛的人，跟她在一起，我會想要成為一個更好的人，看到她的笑容，我疲憊的心也會立刻變得溫暖。」最後向粉絲承諾：「我會努力成為一個能傳遞更多溫暖心意的演員。」

2人認愛後，網友除了紛紛獻上祝福，也翻出之前各種蛛絲馬跡，不僅曾被拍到配戴情侶帽、右手無名指上戴著同款戒指等細節，Tiffany也在訪問中透露螢幕初吻對象就是卞耀漢，且當時還因為男方的蓄鬍造型，吻到嘴巴腫起來。