少女時代Tiffany認愛演員卞耀漢 以結婚前提交往

（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）目前以演員身分活動的韓國女團少女時代成員Tiffany與演員卞耀漢今天公布戀情，經紀公司表示2人是以結婚為前提交往。

卞耀漢所屬經紀公司TEAMHOPE今天表示，卞耀漢與Tiffany正在認真交往，對於媒體報導兩人可能在明年秋季結婚，公司表示尚無具體規劃，但「兩位演員都希望在確定時優先告訴粉絲」。

據韓媒報導，卞耀漢與Tiffany是在去年拍攝Disney+影集「逆貧大叔」時結緣。消息傳出後，粉絲紛紛表示祝福。

卞耀漢2011年以演員身分出道，曾參演「未生」、「陽光先生」等大熱韓劇；Tiffany在2007年以女團少女時代成員出道，現在作為演員活動，曾參演「財閥家的小兒子」及「逆貧大叔」。（編輯：韋樞）1141213