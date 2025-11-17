少女滿身傷奔急診！ 揭應召站惡行 學創意私房拍片

桃園市 / 綜合報導

中壢警方日前破獲一個由黑幫分子所開設的應召站，主嫌杜男不僅仲介外籍女子從事性交易，甚至連未成年少女也不放過，還想循創意私房模式，拍攝未成年少女的影片上傳網路販售，因為少女不願意，嫌犯竟然動用凌虐想逼對方就範，最終少女乘隙逃脫就醫，在醫生察覺有異、社工問出原委的情況下，警方成功破獲整個應召集團。

員警VS.杜姓主嫌說：「這是什麼東西，不是啊，有搜索票啦，給你看一下。」員警包圍一名身穿黑衣的男子，連續問了好幾個問題，不過男子一直答非所問，不願配合警方搜索，員警VS.杜姓主嫌說：「上面寫人口販運，我沒有人口啊，問什麼回答什麼就好了。」

原來他因涉嫌經營應召站，遭警方破獲，會破獲這個由黑幫分子開設的應召站，是因為，日前有一名未成年少女，獨自到醫院急診室掛號求助，醫師發現她身上，滿是遭人虐打的痕跡，而且是黑幫分子慣用的鎮暴槍造成，立刻通報醫院社工，並報警協助。

根據調查主嫌杜姓男子等人，從2024年1月起，就開始利用未成年少女及外籍女子，從事性交易，而且長期監控軟禁多名未成年少女，逼迫她們配合之外，還強迫少女們拍攝裸露影片，打算仿效「創意私房」將影片，上傳牟利。

桃園市中壢警分局副分局長鄧伯群說：「破獲天道盟同心會成員杜男等人經營之應召站，兵分多路持拘票及搜索票帶回杜嫌等10人，另通知嫖客25名到案，扣得手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物。」

如今成功瓦解犯罪集團，救出10名未成年少女，還搜出不法所得現金及金飾，價值約130萬，杜嫌等10人因涉犯人口販運，兒少性剝削及妨害風化罪嫌遭起訴，並向法院聲押獲准。

