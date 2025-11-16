少女滿身傷奔急診 醫驚黑幫介入聯手社工助破淫窟

今年3月間，一名未成年少女小莉（化名）獨自前往桃園中壢的天晟醫院急診室掛號求助，不過醫師問診時，小莉對於受傷原因卻始終三緘其口，也不願透露家中聯絡方式，醫師只好先在護理師協助下，檢查小莉身上的傷勢，但映入眼簾的情形，卻讓在場的醫護人員驚愕不已。

原來，小莉身上不僅布滿遭人虐打的痕跡，醫師更一眼就認出有些傷勢是黑幫分子慣用的鎮暴槍所造成，整起事件可能不是家暴問題這麼單純，除了趕緊幫小莉處置傷口外，同時通報醫院社工前往急診室，希望能藉由社工專業與小莉溝通，釐清背後真相。

由於該名社工之前也曾多次協助中壢警方偵破兒少性剝削案件，經驗相當豐富老到，本來因害怕遭到報復而不願開口的小莉，在社工引導下，終於吐露自己是被26歲、綽號「小胖」的天道盟分子杜聰安等人長期監控軟禁，杜男還以強暴脅迫方式，逼迫小莉從事性交易工作藉此牟利，且受害少女更不只小莉一人，小莉當天乘隙逃出後，便直接前往醫院就診求援。

天道盟同心會分子杜聰安（左圖）開設應召站，除仲介外籍女子賣淫牟利，連未成年少女（右圖）也不放過。（翻攝畫面）

轄區中壢警方接獲醫院通報後，馬上會同相關單位安置小莉，也旋即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，歷經數個月蒐證，於日前兵分多路將杜男等十名應召集團成員一舉逮捕到案，查扣不法所得逾百萬元以及手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物，還救出十名未成年少女，也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子，更循線通知曾與少女發生關係的嫖客共25人到案，依《兒童及兒少性剝削防制條例》《組織犯罪條例》等罪名，將相關犯嫌移送偵辦。

42歲的胡男（坐者）負責應召站內的後勤支援，處理如購買耗材、從機場接送外籍小姐等雜務。（翻攝畫面）

根據檢警的調查，杜男等人從2024年1月起，就開始利用未成年少女及外籍女子大賺皮肉錢，且該應召集團分工相當精細，除了主嫌杜男之外，有妨害自由前科的21歲共犯陳男負責管理小姐。有妨害風化前科的胡男則負責後勤支援，除收帳並購買保險套、毛巾等耗材外，還得到機場接送外籍小姐，其他共犯則分頭處理租房設點、行銷攬客等業務。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

