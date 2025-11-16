少女滿身傷奔急診 醫驚黑幫介入聯手社工助破淫窟
今年3月間，一名未成年少女小莉（化名）獨自前往桃園中壢的天晟醫院急診室掛號求助，不過醫師問診時，小莉對於受傷原因卻始終三緘其口，也不願透露家中聯絡方式，醫師只好先在護理師協助下，檢查小莉身上的傷勢，但映入眼簾的情形，卻讓在場的醫護人員驚愕不已。
原來，小莉身上不僅布滿遭人虐打的痕跡，醫師更一眼就認出有些傷勢是黑幫分子慣用的鎮暴槍所造成，整起事件可能不是家暴問題這麼單純，除了趕緊幫小莉處置傷口外，同時通報醫院社工前往急診室，希望能藉由社工專業與小莉溝通，釐清背後真相。
由於該名社工之前也曾多次協助中壢警方偵破兒少性剝削案件，經驗相當豐富老到，本來因害怕遭到報復而不願開口的小莉，在社工引導下，終於吐露自己是被26歲、綽號「小胖」的天道盟分子杜聰安等人長期監控軟禁，杜男還以強暴脅迫方式，逼迫小莉從事性交易工作藉此牟利，且受害少女更不只小莉一人，小莉當天乘隙逃出後，便直接前往醫院就診求援。
轄區中壢警方接獲醫院通報後，馬上會同相關單位安置小莉，也旋即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，歷經數個月蒐證，於日前兵分多路將杜男等十名應召集團成員一舉逮捕到案，查扣不法所得逾百萬元以及手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物，還救出十名未成年少女，也查獲11名逾期居留的泰籍賣淫女子，更循線通知曾與少女發生關係的嫖客共25人到案，依《兒童及兒少性剝削防制條例》《組織犯罪條例》等罪名，將相關犯嫌移送偵辦。
根據檢警的調查，杜男等人從2024年1月起，就開始利用未成年少女及外籍女子大賺皮肉錢，且該應召集團分工相當精細，除了主嫌杜男之外，有妨害自由前科的21歲共犯陳男負責管理小姐。有妨害風化前科的胡男則負責後勤支援，除收帳並購買保險套、毛巾等耗材外，還得到機場接送外籍小姐，其他共犯則分頭處理租房設點、行銷攬客等業務。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
創意私房應召站／凌虐十少女逼賣淫還拍私密片 桃園惡毒應召站獸行曝光
創意私房應召站2／日接七客只給一千狠剝削 還仿創意私房施虐少女逼拍片
其他人也在看
北市推尋寶拿獎活動 鼓勵技職生參觀亞洲技能競賽
（中央社記者楊淑閔台北16日電）台北市教育局今天表示，2025亞洲技能競賽27日至29日在台北南港展覽館登場，呼籲技職生前往觀賽並玩「探索技能島，出發尋寶趣！」活動拿好禮，探索技職教育與未來職涯願景。中央社 ・ 22 小時前
澤倫斯基：烏克蘭將從希臘進口天然氣 因應冬季所需
（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭將接收來自希臘的天然氣，以助因應冬季需求。他並承諾籌措近20億歐元進口所需資金，來抵銷俄羅斯攻擊所造成的國內產量損失。中央社 ・ 23 小時前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。民視 ・ 19 小時前
蘭蘭夫人會客室（上）／人間別白走一趟 尹昭德
尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂》飾演溫暖嚴謹的梅樹師，他拍過影視作品百餘部，上月去花蓮當鏟子超人，是圈內正能量好人代表，但他的成長歲月也是磕磕碰碰的，甚至一度要出家！人到中年，看過去、想未來，尹昭德說：「我們不要白白來人間走一趟，要讓自己有被需要的價值。」鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
反制日本 大陸下一步可能召回駐日大使
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。中國大陸政府十四日先敦促民眾暫勿赴日本，十五日又宣布在黃海實彈射...聯合新聞網 ・ 11 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 18 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光
新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 5 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 天前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
婦藥物掉了竟「大鬧醫院」！不願付費重領 顯示器水杯全砸爛
桃園龍潭敏盛醫院驚傳暴力事件！一名婦女因藥物遺失問題與醫院人員起衝突，情緒失控在櫃檯前大聲咆哮，更砸毀顯示器與水杯。婦女質疑「每次看醫生都100元」卻還要為遺失藥品付費，儘管護理師多次勸阻，她仍拒絕冷靜下來。院方最終報警處理，警方以現行犯逮捕婦女，依違反醫療法及毀損罪嫌移送法辦。民眾多認為藥品遺失後醫院收取額外費用合理，此事件也引發大眾對醫療環境安全的關注！TVBS新聞網 ・ 1 天前