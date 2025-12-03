少女猜拳輸到脫光遭2少年輪流性侵 家長「頂多1萬元」和解！法官判了

新北一名未成年少女因猜拳輸到脫光衣服，卻遭２名友人輪流性侵。示意圖／圖非當事人

家長要管教好自己的孩子，新北一名未成年少女竟因猜拳輸到被脫光衣服，慘遭廖姓和楊姓未成年友人輪流性侵。少女的父親得知後，氣得告上法庭討公道，對2名加害人各求償100萬元，卻不料對方家長稱這和解金是天價無法負擔，還反咬女方家庭也有過失，自己也已盡到監督責任，僅願意「頂多1萬元」來和解。法院審理後，判處2被告家長各賠償50萬元。

根據判決書顯示，被害少女與廖、楊2名加害人是朋友關係，都是未成年少年。廖男在前年3月凌晨邀少女一起喝酒，並提議玩猜拳遊戲，輸的人需喝酒或脫去一件衣服。幾輪猜拳後，被害人輸得一件不剩，便裸身裹著棉被在床上睡覺。之後，楊男應廖男之邀來到現場，見到少女的模樣起了色心，兩人不顧她的意願，一人性侵，一人壓制輪姦了被害人。

廣告 廣告

少女事後在父親的陪同下報警，廖、楊兩人被少年法庭確定犯行，勒令入感化教育處，廖父之後再對兩人提起民事訴訟，因屬未成年需家長負起連帶責任，各要求賠償100萬元。然而，廖男家長辯稱，被害少女是自願玩遊戲，自己的孩子做的不對，但對方顯然也有過失，雖不清楚雙方是否合意，但願意「頂多1萬元」和解，更稱原告的100萬和解金是天價；而楊男家長則稱，自己已盡監督責任，且負擔不起100萬和解金，表示「頂多能負擔1萬元」。

法院審理認為，少年法庭確定廖、楊2未成年少年犯下妨害性自主，對被害人身心造成嚴重傷害，犯案當下還壓制少女，明顯有識別能力，而他們的家長未能證明自己未疏懈監督，應負起連帶責任，判處廖、楊兩人及他們的家長各賠償精神撫慰金50萬元。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

想打分手野炮遭拒…60歲軟飯男「亂斧砍死女教師」！事後還辯：她自己摔倒撞上

女業務賣車賣到床上 正妻闖直播潑墨復仇！全網驚呆

郵局帳號「這原因」遭凍結！一票網友都中了 律師示警：恐連帶影響3件事