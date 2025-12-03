少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝

社會中心／李明融報導

新北一名少女前年3月間受廖、楊姓少年邀請到某友人住處喝酒聊天，過程中與少女和廖姓少年玩起猜拳脫衣遊戲，最後少女輸到全身脫光，這時廖、楊姓少年起了色心，竟將少女壓制在床上輪流侵犯，事後少女父親知情後，憤而提告，2少年除了需接受感化教育外，民事上，2少年的監護人也需各連帶賠償50萬元，未料楊姓少年的法定代理人稱「無法負擔對方請求的賠償金，頂多只能負擔1萬元」。

少女玩猜拳脫衣遊戲，竟遭2少年輪流侵犯。（示意圖／翻攝自pexels）判決指出，少女在前年3月27日凌晨，受廖姓少年邀約，前往某友人家喝酒，過程中2人玩起猜拳遊戲，且每一回合輸的人都要喝酒或脫掉一件衣服，楊姓少年中途加入遊戲，到場時少女已經全身脫光，僅用棉被包覆身體躺在床上，兩人當場起了色心輪流壓制並且侵犯少女，事後少女父親知情陪女兒到警局報案，經少年法院審理，2名少年需進感化教育處接受感化教育。

法官裁定廖姓少年和楊姓少年的家長須各連帶賠償50萬元，總計賠償金額為100萬元予萱萱及其父親。（示意圖／翻攝自pexels）

少女父親另外對2名少年的法定代理人提出侵權行為損害賠償告訴，分別求償100萬元，廖姓少年其父親稱，當天是少女自願參加猜拳脫衣遊戲，並沒有違反其意願要求她脫衣服，廖父更稱，雖然孩子做出不對的事情，但女方也有過失，僅願意以1萬元和解；楊姓少年的法定代理人則稱，已經想辦法盡到監督責任，無法負擔對方請求的100萬元，頂多能負擔1萬元。然而，法官審酌後認為，兩名少年對少女的身心健康造成了嚴重且難以彌補的損害，同時少年的法定代理人未能提出已充分履行監督義務的證據，因依《民法》負擔連帶賠償責任。最終，法院裁定廖姓少年和楊姓少年的家長須各連帶賠償50萬元，總計賠償金額為100萬元予少女及其父親。全案仍可上訴。

