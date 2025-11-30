少女生雙胞胎「竟然不同爸」 她回顧銷魂那晚揭真相

少女生雙胞胎，竟然是不同的爸爸。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名巴西女子在2022年誕下雙胞胎男嬰後，進行DNA鑑定時，意外發現她的兩個孩子竟然來自不同生父。這項極為罕見的醫學現象被稱為「異父超受精」（heteropaternal superfecundation），在全球僅有約20個記載案例。她對此結果感到震驚，坦言從未想過這種情況會發生。

罕見醫學現象：異父超受精揭密

根據《每日星報》報導，「超受精」是指在不同的性行為中，多個卵子被成功受精的情況；而「異父受精」則特指這些卵子是由1位以上不同男性的精子所受精。

這種罕見情況可能發生在母親單一排卵週期內，產生多個卵子並在短時間內先後與不同男性的精子結合受精。此外，若母親在短時間內經歷2次排卵，且這兩個卵子皆由不同的父親精子所受精，也可能導致異父超受精的發生，進而形成異父雙胞胎。

當事人親述：一夜情導致雙胞胎不同生父

這位來自巴西戈亞斯州（Goiás）米內羅斯市（Mineiros）的女子向媒體透露，她曾在同一晚上與2位不同男性發生性關係，並因此懷上這對雙胞胎。她坦言，「我們進行了DNA鑑定，結果發現出席鑑定的父親僅是其中一個孩子的生父。那個晚上，我確實與兩位不同男性發生了關係，並且同時懷上了他們的孩子。」

她對此鑑定結果感到極度驚訝，坦言從未想過這種情況會發生。目前，她的孩子們健康狀況良好，但基於個人隱私考量，孩子的生父們並未與他們同住。

醫界關注：全球第20例 深入研究中

負責該案例的圖利奧·豪爾赫·法蘭科醫生證實，這是全球醫學史上僅存的約第20例有記錄的「異父超受精」事件。法蘭科醫生指出，在此類情況下，儘管異父雙胞胎的孩子們共享母親的遺傳物質，但他們卻各自在「不同的胎盤中發育」。

由於此案例的極度罕見性，法蘭科醫生與他的醫學生們正對其進行深入研究，其中一名學生甚至以此非凡案例撰寫了一篇科學文章，期望能為醫學界提供更多寶貴的見解。

