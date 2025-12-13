少女系泡麵戰！韓國美樂蒂「整碗粉」 男團年糕「克拉」瘋搶

冬天很多人喜歡吃泡麵療癒一下，口味更要求新求變！（圖／東森新聞）





冬天很多人喜歡吃泡麵療癒一下，口味更要求新求變！最近便利商店就引進，原本只有代購才買的到的韓國酷洛米、美樂蒂泡麵，整碗粉紅色麵條加上粉紅醬，光用看的就讓人少女心噴發；另外還有韓國男團SEVENTEEN代言的年糕，也引起「克拉」們蒐集瘋搶。

哇現在吃泡麵不只身心靈，連包裝也要一起療癒，韓國代購超夯美樂蒂和庫洛米泡麵，現在台灣也買得到，不過裡面跟包裝一樣少女嗎，一起來開箱看看。

一打開，先有超萌美樂蒂貼紙迎接你，粉紅色麵體，直擊少女們的心，粉紅醬口味，結合火雞辣醬和起司粉，甜辣組合讓人忍不住，一口接一口超罪惡。

庫洛米則是黑色麵體，不是墨魚口味，而是韓式經典炸醬麵，炸醬香氣濃厚，鹹香配上Q彈麵體，即便一碗99元不便宜，依舊搶到想買還不一定買的到。

民眾：「滿好吃的，（你自己比較喜歡哪一個），酷洛米的，包裝就是一開始就是一個噱頭啊，就是很多人會，看包裝然後就購買，有（社群上）有看到，那你會被吸引嗎，我覺得顏色滿奇怪的，喔這樣味道跟正常的差不多。」

消費者評價兩極，韓系泡麵新品，同也是少女系還有韓國男團SEVENTEEN代言的辣炒年糕，13名團員不同包裝，引起克拉們蒐集瘋搶。

小小年糕塊，加上正宗韓式辣醬，看看這超Q年糕體，冬天來上一碗超療癒，而說到泡麵你最喜歡的是...。

民眾：「維力炸醬麵，來一客，韓國的，也是辣的可能是辛拉麵。」

韓式韓式還是韓式，這樣的喜好也反映在台灣泡麵銷售排行上，進口泡麵前20名，前19名都由韓系品牌包辦。



國內則由統一肉燥麵，來一客鮮蝦魚板，滿漢大餐拿下前3。泡麵競爭越來激烈，除了拚口味，包裝也成了流量買氣致勝關鍵。

