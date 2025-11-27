少女網路交友反被騙 大安警合作成功阻詐

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員許詠富、林孟楷。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於日前許接獲民眾楊姓男子報案，稱女兒楊姓少女疑似遭遇詐騙需警協助，警方趕赴查處，了解被害人楊女於交友軟體「XO」上結識一名年籍不詳之陳姓男子，兩人相談甚歡後，相約於東區某百貨公司見面；不料此時對方竟藉口見面前需向其「公司經理」繳交保證金新臺幣5萬元，並自稱有參加幫派，揚言若楊女不從要當心自身安全，企圖以恐嚇方式騙取財物，楊女心生畏懼便向該百貨公司VIP室服務人員求助。

警方到場後向楊女詳細說明常見交友詐騙手法，並提醒切勿聽信不明人士之要求，應保障自身安全與權益；最後由警方協助聯繫父母親接回，楊女得以平安返家。

大安分局呼籲，倘若遇到疑似詐騙情形，如不明指示匯款、交付費用等要求，當下務必保持冷靜，並可立即撥打 110 向警方或 165 反詐騙專線查證，避免遭受不法侵害。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾人身及財產安全。