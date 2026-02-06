少女臀部寫「母豬、情趣用品」…阿兵哥外流慘了！急賠百萬換免囚

高雄一名現役軍人曾男，竟外流未成年少女的性影像。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！高雄一名現役軍人曾男在2021年間，涉嫌誘騙未成年少女拍攝性影像，更在少女臀部效仿A片情節書寫「母豬」、「情趣用品」、「精液廁所」等語，還將影片外流給他人；被少女發現後報警，由檢察官提起公訴。一審遭判2年徒刑，二審法官判2年徒刑、緩刑3年，可上訴。

判決書指出，高雄一名現役軍人曾男，透過IG結識一名未成年少女，兩人在2021年至2022年間，前往高雄某處旅館、少女家中拍攝性影像，過程曾男還效仿A片情節，在少女臀部書寫「母豬」、「情趣用品」、「精液廁所」等詞語並拍下，將影像傳給他人，導致影像在網路上流傳。

後來少女經友人告知後，跟媽媽一起到警局報案，警方搜索查扣曾男手機，發現內存多張少女不雅照及性愛影片，後由檢察官提起公訴。高雄地院一審時，依違反《兒少性剝削防制條例》，犯下包含「散布未成年人性影像」等3罪，合併判處2年徒刑。

全案上訴到二審，曾男跟少女達成和解，先後賠償新台幣100萬元給少女，高院考量到曾男有悔意，能正視己過，並且盡力彌補，且對於罪刑始終都坦承不諱，並取得少女寬恕，因此宣告緩刑3年。不過，緩刑期間曾男要接受法治教育課程4次、付保護管束，如果曾男違反將會撤銷緩刑，可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



