少女藏屍床下震驚全郵輪！18歲啦啦隊少女郵輪離奇死亡 繼兄涉案可能性浮現

18歲少女安娜凱普納在嘉年華地平線號郵輪旅途中死亡，遺體被發現藏於艙房床下。（圖／翻攝自IG，Anna Kepner）

美國佛羅里達州的18歲少女安娜凱普納（Anna Kepner）在參加嘉年華郵輪《嘉年華地平線號》（Carnival Horizon）的加勒比海家庭之旅時，於艙房床下被發現死亡，近日，根據一份緊急法院文件揭露，她的一名未成年繼兄弟可能正被聯邦單位列為刑事調查對象，案件進一步引發關注。

安娜生前活潑開朗，計畫畢業後入伍服役，家人對其突然離世深感悲痛。（圖／翻攝自IG，Anna Kepner）

根據《PEOPLE》與《紐約郵報》（New York Post）報導，美國聯邦調查局（FBI）持續調查安娜奇身亡的案件。這起事件發生於11月7日，安娜與父親克里斯多福（Christopher Kepner）、繼母及三名繼兄弟姊妹一同參加六天五夜的加勒比海郵輪旅遊。郵輪原訂返抵邁阿密港，然而當日上午，房務人員卻在安娜的艙房內發現她的遺體，遺體被毯子包裹、並覆蓋著救生衣，藏匿於床下。

廣告 廣告

根據法院文件指出，繼母蕭特兒哈德森（Shauntel Hudson）在11月18日於佛州布里瓦郡（Brevard County）提出聲請，要求延後處理她與前夫的離婚相關法律程序，理由是「目前涉及極為敏感且嚴重的情況」，並表示FBI已透過律師告知，調查可能將導向其一名未成年子女。

文件亦指出，若在調查期間繼續法院訴訟程序，她的證詞可能對自己及子女產生「不利影響」，因此希望待刑事調查結束後再處理離婚案。

案發當日，安娜曾在晚餐時向家人表示身體不適，便先行回房休息。翌日早晨她未現身早餐聚會，家人與郵輪人員緊急展開搜索，直到上午約11時，由房務員工發現遺體。邁阿密-戴德郡法醫記錄指出，死亡時間為當日11點17分，但未說明具體死因。

據《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士指出，該名繼兄過去曾對安娜表現出過度關注的行為，並曾有過「詭異舉動」。目前，FBI正在調閱監視器影像、房卡紀錄，並訪談船上其他乘客與船員。

安娜的父親克里斯多福對媒體表示：「我們仍處於完全茫然的狀態，只能靜靜等待真相揭曉。」這起發生在國際水域的命案，目前仍由FBI主導調查。

安娜生前是高中啦啦隊員，亦為體操選手，原計畫於明年5月自佛州提圖斯維爾的聖殿基督學校（Temple Christian School）畢業後入伍服役。家人形容她「總能用微笑感染身邊的人」，並表示對她的過世深感哀痛。

法院文件揭露，一名未成年繼兄弟可能成為FBI刑事調查對象，引發社會關注。（圖／翻攝自X，New York Post）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠