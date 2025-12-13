少女誤入派對 進門驚見45男！疑遭下藥性侵

英國一名少女於14歲時誤入一場派對，竟遭到集體性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





英國《Sky News》最新紀錄片揭露多起未成年少女遭到誘拐、性侵、控制的案件。其中一名21歲的少女，親自講述自己曾誤入一場聚會，進入現場後發現屋內有約45名男子。聚會期間她突然失去意識，事後懷疑曾遭人下藥性侵，隔日醒來對當晚發生的過程僅存零星記憶，無法完整回想。

根據《Sky News》報導，該名少女表示，她11歲時因遭性侵而被安置進入社會照護體系。然而，她指出部分安置機構管理失當，管理嚴苛、缺乏關懷，環境宛如「監獄」，未能提供妥善保護，導致不少未成年人經常自行離開安置場所，反而更容易陷入高風險環境。

廣告 廣告

她回憶，14歲時曾與其他女孩一同被一群男子限制行動於一間房子內，期間多次遭受輪流性侵。她形容當時情況極度恐懼，幾乎沒有反抗空間，並表示：「對方人數很多，我根本無法拒絕，也逃不了」，她指出，當時情勢極為危急，生命隨時可能受到威脅，甚至無法確定是否能平安離開該處。在強烈恐懼與無助的情況下，只能被迫配合對方的要求，以求自保。

事後，兩人曾向一名男子尋求協助，對方提供住處鑰匙，並聲稱將舉辦一場水煙派對。然而進入屋內後，現場出現超過45名男子。她們當天甚至被要求不能穿著衣服，少女事後回憶，當晚情況逐漸失控，並且疑似遭人下藥，意識一度不清，隔日醒來才驚覺自己可能遭到多名男子性侵。

該名少女指出，她曾多次嘗試向警方求助，但相關案件始終未獲進一步處理。她表示，這樣的情況已持續多年，短期內恐怕難以改善，少女提出指控：「他們選擇袖手旁觀，對發生的事情漠不關心。」對此，大曼徹斯特警方發言人回應，兒童保護始終是警方工作的重中之重。發言人指出，警方已與少女及其父親會面，目前正針對相關指控展開全面且深入的調查。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

禪修班師弟遭師兄下藥脫褲性侵8次 中台禪寺回應了

少女學員上駕訓班 竟遭色教練車內性侵得逞

多圖／「性犯罪富豪」珍藏照流出！驚見川普、比爾蓋茲等大咖

