少女負氣北上 高市少年隊徹夜趕赴基隆尋回
[NOWnews今日新聞] 高雄市1名16歲少女小琪(化名) 因長時間缺乏自由，經由網路認識朋友小羽(化名)，遂離家至女網友小羽家同住，並在基隆打零工維持生計。因母親擔心遭網友欺騙，隨即報警求助，高市警局少年警察隊遂立即啟動專案協尋機制，終於尋獲到小琪，經員警給予小琪心理輔導及溝通，小琪與員警終於一起回到高雄，隨即由社會局社工接手給予相關的協助。
經了解小琪父母離異，其平日都為母親監護照顧，但母親平時四處打工維持生計，家中還有生病的奶奶需照顧，因長時間缺乏自由，小琪經由網路認識朋友小羽(化名)，遂離家至女網友小羽家同住，並在基隆打零工維持生計。
專案人員透過小琪親友聯繫上網友小羽，並得知小羽住家遠在北端基隆，決定在半夜4點啟程出發至基隆找小琪，經多方訪查聯繫，並經基隆警方協助，於29日中午12時許在基隆市中山區找到小琪，起初小琪非常抗拒與員警返家，員警花了不少時間給予小琪心理輔導及溝通，終於讓小琪敞開心房，與員警一起回到高雄，經撤尋後即由社會局社工接手給予相關的協助。
少年警察隊隊長陳仁正表示，孩子於青春期時，會經歷身心上的變化，自我意識會快速地發展，對獨立、自主、自由有迫切需求，而家長在這個階段可以適度的給予一定的自由與陪伴傾聽。成長過程並非孩子單方面的課題，需要父母與孩子共同努力，若父母能夠讀懂孩子叛逆行為背後的心理需求，學會尊重孩子，必能創造良好的親子關係，少年警察隊也設置關懷諮詢專線電話：(07)3954648，會視個案即時處理或提供可行的解決方案。
