少女跟男友吵架…找酒館熟客訴苦！說好「不碰妳」半夜遭摸上床無套侵犯

記者陳弘逸／宜蘭報導

在酒館工作的少女跟男友吵架，熟客約她到旅館訴苦，未料遭強制性交。（示意圖／Pixabay）

宜蘭林姓男子今年常光顧酒館，認識在店內工作的少女小花（化名）；每天趁女方跟男友吵架，林男訂好房，提議到旅館聊天，當時女方憂慮，「要睡同一間房有點害怕」；男方允諾「不碰你」；未料，趁對方熟睡，強制性交得逞。事後小花回家跟祖母訴苦並到醫院驗傷、採證，後由社工協助報案提告。林男挨告認罪、達成和解，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，應提供80小時義務勞動，可上訴。

判決指出，林男今年5月經常光顧宜蘭某酒館，進而認識在酒館工作的少女小花（化名），6月男方待女方下班後，載女方外出散心聊天，恰巧她跟男友發生爭執，要找人訴苦。

林男趁機訂好房間，提議到旅館聊天；當時小花擔憂，「真的要睡在同一個房間這樣嗎」、「我好像真的有點害怕」；男方則回，「你介意的話我睡浴室可以了」甚至允諾「不會偷摸你不用擔心」、「又不碰你」。

當下小花因林男是熟客也常聊天，就答應赴約，未料，趁女方入睡後，男方偷偷摸上床，不顧女方抵抗、不斷喊「不要」，仍強制性交得逞；事後女方獨自清洗身體，搭計程車回家，情緒激動向祖母告狀，並到醫院驗傷、採證，後由社工協助報案提告。

偵審期間，林男都坦承犯行，法官認為，他明知小花未滿18歲，為滿足性慾，強制性交得逞，造成少女心理上難以磨滅陰影，

法院考量，林男認罪、達成和解、深表懊悔；小花父母同意給予緩刑機會；審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判1年10個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，應提供80小時義務勞動，禁止對小花實施不法侵害行為，可上訴。

