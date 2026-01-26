少女蹲窗邊「拍霍諾德爬101」遭罵丟台灣臉！她含淚致道歉..網友1舉動送暖
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登101，引起全台關注，不少人親赴現場，就為目睹這個歷史瞬間。不過有網友發現，有名少女蹲在窗前近距離拍攝，質疑根本是在干擾霍諾德，當事人26日也出面回應了。
霍諾德爬101萬人矚目！網見少女「超近距離拍攝」轟丟臉
有網友發文指出，霍諾德攀登101的過程中，大樓內仍有人在辦公，其中發現一名少女竟蹲在窗邊近距離拍攝，質疑是在干擾霍諾德。貼文曝光後掀起熱議，有人砲轟「看熱鬧可能會導致霍諾德分心」，進而發生危險，也有人直言「丟台灣人的臉」。
少女身分曝光！坦言「沒有想到會被拍到」...含淚致歉
遭點名的少女26日凌晨在Threads發文說明，表示自己當天早上跟著爸爸到公司，確認過主辦單位沒有禁止在室內拍攝，抱著碰碰運氣的心情，爬上窗邊的平台，「完全沒有想過會被拍到」。
她也澄清，自己拍攝時完全沒有使用閃光燈，也沒有敲打玻璃，只是靜靜地觀賞霍諾德，「想代替在各個樓層觀看的員工、觀眾說抱歉，因為也不是只有我這樣做，而我也希望如果我們有做錯，也不要再去攻擊其他在裡面看的人。」
對於外界稱「蹲在那裡很醜」，少女也再次致歉，表示並不知道自己會被拍到，加上空間狹小，只能維持畫面中的姿勢，「希望沒有影響到AlexHonnold，我會好好檢討」。
少女蹲拍網友看法兩極...他1舉動送暖：很美的畫面
貼文曝光後，掀起大批網友「送暖潮」，紛紛表示「不用理會別人閒言閒語，自己心安理得就好」、「別太為他人的情緒買單，要為自己造成的後果負責即可」、「譴責的群眾們，就別計較了」。
也有人表示，Alex曾說自己過去常常「獨攀」比較孤獨，稱這次是很特別的感受，「那些人不要擅自幫他被冒犯了欸」。
此外，也有大批網友貼出自己拍到少女的照片送暖，表示「我也有拍到妳！可愛」、「這個互動感非常溫馨，是很美的畫面」，希望少女不要過於自責。
更多鏡報報導
2026年最新流行語！老公大便太久...她嗆「霍諾德爬完101了」網友笑翻
賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答
殺人犯「獄中開直播」7分鐘狂撈86萬！牢房奢華陳列全曝光
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
其他人也在看
蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」
針對網友熱議，一位被鏡頭拍到蹲在窗邊拍攝的女子隨後在社群平台Threads發文，親自還原現場情況並表達歉意。她表示，當天是與父親一起到公司，得知主辦單位並未特別禁止室內觀賞與拍攝，才會嘗試碰碰運氣是否能近距離看到霍諾德，於是選擇在窗邊小空間蹲下拍攝，「完全沒有想...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 6則留言
許光漢被新娘當面拒絕 Lulu陪陳漢典當「唱跳歌手」秒道歉
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今晚（1╱25）在文華東方舉辦婚宴，現場星光堪比「三金」典禮，低調入場的許光漢被新娘點名，透露他要求賓客卡上要寫「許光漢典」，還笑說自己太早出嫁，但隨後趕緊對老公說：「許光漢在我面前我也要嫁給你。」互動逗趣。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
千萬別「在這裡」待太久！超商店員親曝「最崩潰瞬間」…一堆人自首：超丟臉
不少網友在經過可以反射自己身影的鏡子時，都會稍作停留整理儀容，但就有一名網友提醒，許多民眾會在超商的後門前照鏡子，但照太久其實會讓待在裡面的店員陷入進退兩難的局面，不敢開門上貨、接待客人。貼文曝光後頓時引發熱議，不少網友與店員紛紛分享曾遇過有人把門窗、車窗當鏡子卻被「當場抓包」的尷尬經驗。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
霍諾德完成徒手攀登101 蔡英文：正如台灣走向世界的勇氣
蔡英文表示，經過無數的日常準備，與專業的嚴謹評估，恭喜 Alex Honnold 完成徒手攀爬台北101 的歷史性創舉。蔡英文提到，自己相信，在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻。蔡英...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
僅剩1週就要掰了立院！黃國昌突預告將提「這案」 明開記者會宣布
即時中心／黃于庭報導民眾黨訂下不分區立委「2年條款」規定，除了劉書彬任期尚未屆滿，陳昭姿將留任完成《人工生殖法》修法之外，其餘6人都確定於2月1日辭職。對此，黨主席黃國昌今（25）日被問及，待在立法院最後1週有沒有目標時，先是脫口稱「你沒講我都沒感覺耶」；接著表示，針對白營版本的1.25兆國防特別條例，明（26）日下午將召開記者會說明。民視 ・ 1 天前 ・ 29則留言
霍諾德徒手爬101前吃什麼？公關解答了 曝他來台超愛吃1物
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，吸引大批民眾到場應援...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 22 小時前 ・ 79則留言
當初接101董事長被罵慘！她曝「賈永婕1特質」嗆：這群人該重新想想了
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，財經網美胡采蘋就直言，「當初說她不適格的人可能都要重新想想了吧」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 12則留言
霍諾德登台北101成功！他拍到霍諾德與中華民國國旗同框 淚流滿面
為了親眼目睹霍諾德徒手登頂台北101。清晨七點多，利用下班休假時間拍照的台鐵斜槓攝影師林建邦從宜蘭搭上第一班長途公車，趕到台北 101。當霍諾德Alex Honnold 徒手攀上 101 外牆與中華民國國旗交會的那一刻，他的內心振奮激動、淚流滿面。全世界都看到臺灣了。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
霍諾德爬101無數次耗損肌肉、手指 攀岩前輩：肩膀彷彿在燃燒
徒手攀登專家霍諾德今挑戰無繩攀爬台北101大樓，由於動作一再重複，主要是用手抓鋁框、腳撐住鋁框，易造成肌肉疲乏，等於是對意志力與肌耐力的最大考驗。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
韓國泡面為何風靡全球?
韓式泡面在國際上掀起新一波哈韓熱潮。這股泡面浪潮結合了韓國的電影與音樂文化，成功吸引全球消費者，用韓式又辣又香的口味挑戰人們的味蕾。2024年韓國泡面出口額更突破10億美元。德國之聲 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
霍諾德攻頂101今早現身桃機將離台 展現親民風範粉絲搶合影
美國自由攀岩好手霍諾德昨天（25日）成功挑戰攻頂台北101，成為無安全裝備、徒手登上101第一人。霍諾德今天早上與妻子現身桃機，準備搭機離台，許多民眾看見霍諾德紛紛搶拍合影，更有旅客對他高喊Hero，他也展現親民態度，相當受歡迎。Yahoo即時新聞 ・ 18 小時前 ・ 94則留言
不是Buffet！霍諾德昨晚帶太太吃「這間」 訂私人包廂慶功
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀台北101挑戰，91分迅速攻頂，畫面震撼全世界；霍諾德先前受訪表示，完成挑戰後要帶太太Sanni McCandless去吃Buffet，許多網友猜測去吃全台最高Buffet 饗 A Joy，但網友們猜錯了！霍諾德昨晚和太太、工作人員吃鼎泰豐，並訂私人包廂。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1則留言
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
霍諾德赤手完攀101 莊翠雲：零出資讓世界看到台灣
（中央社記者呂晏慈台北26日電）美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，財政部長莊翠雲今天表示，台北101沒有提供任何經費、資金或贊助，只是提供場地並進行相關協調，就讓世界看到台灣與國旗飄揚。中央社 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
霍諾德徒手攀101掀熱潮！民眾模仿...「起攀點」急拉警示線
霍諾德徒手攀101掀熱潮！民眾模仿...「起攀點」急拉警示線EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍溪堰塞湖「壩體降挖」成功見底 14名施工人員搭機撤離
花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉後，對當地來說還是未爆彈，林保署花蓮分署12月派工程團隊進行堰塞湖壩體降挖作業，歷經一個月後，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量，從原本的27.9萬立方公尺降至2.6萬立方公尺，大台視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言