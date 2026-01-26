少女蹲窗邊「拍霍諾德爬101」遭罵丟台灣臉！她含淚致道歉..網友1舉動送暖

少女蹲在窗戶前拍霍諾德掀起網友熱議。圖／翻攝畫面

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登101，引起全台關注，不少人親赴現場，就為目睹這個歷史瞬間。不過有網友發現，有名少女蹲在窗前近距離拍攝，質疑根本是在干擾霍諾德，當事人26日也出面回應了。

霍諾德爬101萬人矚目！網見少女「超近距離拍攝」轟丟臉

有網友發文指出，霍諾德攀登101的過程中，大樓內仍有人在辦公，其中發現一名少女竟蹲在窗邊近距離拍攝，質疑是在干擾霍諾德。貼文曝光後掀起熱議，有人砲轟「看熱鬧可能會導致霍諾德分心」，進而發生危險，也有人直言「丟台灣人的臉」。

少女身分曝光！坦言「沒有想到會被拍到」...含淚致歉

遭點名的少女26日凌晨在Threads發文說明，表示自己當天早上跟著爸爸到公司，確認過主辦單位沒有禁止在室內拍攝，抱著碰碰運氣的心情，爬上窗邊的平台，「完全沒有想過會被拍到」。

遭網友點名的少女出面致歉。圖／翻攝自Threads

她也澄清，自己拍攝時完全沒有使用閃光燈，也沒有敲打玻璃，只是靜靜地觀賞霍諾德，「想代替在各個樓層觀看的員工、觀眾說抱歉，因為也不是只有我這樣做，而我也希望如果我們有做錯，也不要再去攻擊其他在裡面看的人。」

對於外界稱「蹲在那裡很醜」，少女也再次致歉，表示並不知道自己會被拍到，加上空間狹小，只能維持畫面中的姿勢，「希望沒有影響到AlexHonnold，我會好好檢討」。

少女蹲拍網友看法兩極...他1舉動送暖：很美的畫面

貼文曝光後，掀起大批網友「送暖潮」，紛紛表示「不用理會別人閒言閒語，自己心安理得就好」、「別太為他人的情緒買單，要為自己造成的後果負責即可」、「譴責的群眾們，就別計較了」。

也有人表示，Alex曾說自己過去常常「獨攀」比較孤獨，稱這次是很特別的感受，「那些人不要擅自幫他被冒犯了欸」。

有網友貼出照片，替少女加油打氣。圖／翻攝自Threads

此外，也有大批網友貼出自己拍到少女的照片送暖，表示「我也有拍到妳！可愛」、「這個互動感非常溫馨，是很美的畫面」，希望少女不要過於自責。



