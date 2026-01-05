少女速食店打工遭性侵後輕生 加害主管驚傳失聯！委任律師都找不到人

少女家屬針對業者提起民事訴訟，驚傳當事主管去年9月後就失去聯繫。（示意圖，本刊資料照）

台北市2024年爆出有一名17歲的少女在某速食餐廳打工期間，遭一名李姓男主管性騷、性侵，少女因此得了憂鬱症、最終結束生命，家屬憤而提告，一度因證據不足只能得到不起訴處分，家屬聲請再議，高檢署認定偵查不完備，去年5月將全案發回續行偵查。然而今（5日）突傳出，李男去年9月遭檢方搜索後就沒有再現身，就連他的委任律師也連絡不到他。

一度不起訴 高檢署發回續查

家屬踢爆女兒在速食店打工遭侵犯後輕生，並公布女兒生前與昔日主管的對話紀錄，引發輿論熱議。然而士林地檢署調查後認為犯罪事證不足，去年4月予以主嫌不起訴處分；少女家屬不服，向高檢署聲請再議，高檢署審查後，認為偵查確有不完備之處，仍有疑點需釐清，撤銷不起訴處分，去年5月將全案發回士檢續查。

李男被搜索後失聯！ 律師也不知他在哪

《ETtoday》報導，少女的父母另提民事訴訟，各請求300萬元精神賠償，認為李男在任職期間的不法行為，企業未善盡監督管理責任、雇主應負責。然而今開庭時案件發展出現變數，李男去年9月被搜索後就沒再現身，也沒有到庭應訊，就連委任律師也和他失去聯繫，行蹤不明。

少女家屬委任律師李毓倫表示，在偵查期間他們都不知道李男去向，也沒有收到任何道歉或連繫，今天才從律師口中得知他失聯的消息，讓家屬相當震驚。她說，家屬提起民事求償不是為了急著追究責任，而是基於時效考量，刑事偵辦將近2年還沒有明確結果，侵權行為的請求權時效逼近，才因此在這時候提起訴訟，希望司法能給家屬一個正面回應，且這些金額其實也無法真正彌補家屬承受的痛苦和失去。

業者律師這樣說 雙方合意暫停民事訴訟

業者委任律師邱筱涵表示，他們尊重司法調查，民事程序也會配合進行。由於刑事案件還沒偵結，雙方認為還有待釐清的事實，因此同意暫停民事訴訟程序，等刑事偵查結果出爐再評估是否續行；民事法官隨後裁定准許雙方合意停止訴訟。

