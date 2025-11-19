少女遭兩人灌酒「連續插入、按摩棒性侵」 少女下體驗出DNA 竟回：異位性皮膚炎掉皮屑

（社會中心／綜合報導）這是一起在新北市新莊區爆發的極端性剝削案件。涉案的蔡姓男子與其王姓伴侶，被指控精心設下「情色陷阱」，利用網路誘騙未成年少女，再趁其酒醉無力抵抗時，聯手實施性侵。這對同居情侶檔的駭人行徑，已構成對社會道德底線的嚴重衝擊。

根據法院判決書詳載，2023 年 11 月某日凌晨，蔡男指使王女透過交友軟體，鎖定並邀約未滿 18 歲的少女小薇（化名）前來住處「一同飲酒」。小薇應約抵達後，發現現場除了約她的王女外，還有蔡男在場。三人飲酒作樂至凌晨 3 點，小薇為求自保，佯裝因黃湯下肚而沉沉醉去。

然而，這正是惡行開始的訊號。蔡男見狀，立即指示王女將少女搬上床。王女則執行了令人髮指的剝光儀式：褪去小薇的長褲與內褲。蔡男則掀開上衣和內衣，將其胸部暴露。在少女毫無意識（實際是裝睡）的狀態下，蔡男先是粗暴地撫摸，隨後與王女聯手利用手指與情趣按摩棒，對她進行駭人聽聞的輪番性侵。

更令人作嘔的是，在侵害結束後，這對情侶竟無視少女的「存在」，轉身在同一張床上，繼續進行他們的個人性行為。期間，小薇全程緊閉雙眼、心如刀割，將所有污穢的動作與聲音都清晰地印刻在腦海中。

直至清晨 5 點，小薇藉口酒醒翻身，驚恐地質問衣物為何被脫光。蔡男竟冷血地矢口否認，謊稱是小薇自行脫光。少女隨後藉機逃離，並立即進行驗傷報警。鐵證是法醫鑑定結果：在小薇的私密部位檢體中，明確驗出了蔡男的 DNA 殘留。檢方依「對少女乘機性交罪」將兩人提起公訴。

在司法審理階段，蔡男的辯詞更顯其人格扭曲。他徹底否認犯行，並推託是自己「性冷感」，才需要藉由雙性戀女友邀約女性來「刺激性慾」。他甚至拋出「挾怨報復」論，指控王女是因分手不滿，才聯合受害者誣陷他。對於 DNA 鐵證，他則以「異位性皮膚炎」為由，荒謬辯稱其皮屑可能散佈家中各處，沾染到少女身上並不足以構成性侵證據。

相比之下，王女則坦承不諱，但堅稱是受蔡男脅迫才參與這場「狩獵」。她進一步揭露，這並非單一事件，她至少曾被要求邀約其他女性達 3 次。她知情蔡男會灌醉並性侵這些女子，但礙於蔡男以「逐出家門」相逼，她才不得不從。

一審法院根據 DNA 鑑定與王女證詞，裁定兩人有罪，蔡男被重判 4 年有期徒刑；王女因坦承犯行、獲自新機會，判刑 2 年、緩刑 4 年。王女未上訴，全案定讞。但蔡男不服判決，提出上訴。高等法院審理後，駁回了這個意圖逃脫制裁的辯詞，仍維持其 4 年有期徒刑之判決。此案尚可上訴。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

