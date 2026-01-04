少女遭學弟性侵 被逼問「要還錢還是要做愛」硬上

（記者周德瑄／綜合報導）新北市一名未成年少女於2024年5月13日下午，在校外遭同校學弟與另一名男子攔阻，兩人以討債為由威脅「要還錢還是要做愛」，儘管少女並無欠款，仍被強行帶至學弟住處，途中傳訊求救無效，最終遭其中一人強制性交得逞。

示意圖／少女求救無效遭侵犯，獲賠85萬元。（擷取自免費圖庫Pixabay）

據悉，少女母親為外籍配偶，丈夫長期臥病並於2025年過世，她獨力扶養子女，得知女兒遭遇後身心崩潰，提起民事求償。刑事部分，兩名未成年加害人經少年法庭裁定保護管束。法院考量少女身心重創、母親精神痛苦，以及雙方家庭均家境貧困，一方無業依賴親人、一方單親負擔多名子女，判決兩名加害人及其父母連帶賠償少女70萬元、母親15萬元，合計85萬元，全案可上訴。

這起案件發生在學校附近，學弟提供少女資訊給友人，兩人事先埋伏攔人，少女試圖躲避並藏身廁所反鎖，仍遭撬門強行侵犯。少女母親強調，加害人家長監督教養嚴重疏失，導致女兒每日活在恐懼與自責中。加害一方辯稱經濟困難，最多僅能負擔少額賠償。法官審理後，認定加害人無視少女性自主權，惡行重大，但同時斟酌雙方社會地位、學歷與資力，做出上述判決，盼能平衡被害人損害與現實執行可能。

