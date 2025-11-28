少女遭性侵恐懼隱忍10年 成年不忍了提告！法官憑「1佐證」判惡狼8年

記者潘靚緯／彰化報導

彰化一名女子在13歲時遭遇性侵，飽受身心創傷煎熬，時隔10年鼓起勇氣提告性侵男子。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名女子因幼年遭性侵，長期以來背負沉重的心理壓力，直到成年後才決定揭開10年前的創傷，把當年性侵她的陳姓男子告上法院。這場橫跨10年的追訴歷經一審、二審，陳男都否認犯行，但台中高分院最終認定事證明確，判處陳男8年徒刑，仍可上訴，民事部分則須賠償80萬元確定。

這起性侵案發生在2014年，女子當時就讀國中年僅13歲，經常到彰化某網咖上網，陳男當時就讀大學，在網咖打工，兩人因此結識，某天下午，陳男以臉書訊息邀約少女翹課，把少女帶回住處性侵得逞。

回家後少女害怕被家人責怪，不敢告訴觀念保守的家人，選擇隱忍並封存記憶，但多年來持續受到創傷影響，讓她難以進入親密關係，甚至曾出現情緒崩潰狀況，身心飽受痛苦與折磨，直到成年後，決定在去年鼓起勇氣提告。

根據《自由時報》報導，案件審理期間，遭指控性侵的陳男全面否認，強調兩人之間沒有發生任何不當行為，，反覆質疑少女多年後才提告的可信度。但彰化地院審理認為，案發時少女仍年幼僅13歲，考量到少女當時承受的壓力，以及恐懼被父母責難、社會眼光等等，選擇沈默隱忍，成年後思慮成熟，已有勇氣面對過往遭性侵一事，雖事隔多年才提告，但未違反常理，據此追訴陳男犯行，合乎情理。

法官另根據少女多年來，曾向哥哥、同學等信任對象透露內心創傷，當時的情緒與敘述具有「真實經驗反應性」，屬於重要佐證。據此將陳男以涉犯未滿14歲少女犯強制性交罪，判刑8年，全案上訴台中高分院後駁回，維持原判，目前仍在最高法院審理中。另民事部分向陳男求償200萬元，中高分院審酌判陳需賠償80萬元，全案確定。

法官依據少女曾多次向信任的哥哥、同學透露遭性侵遭遇，成為判刑的重要佐證。(圖／Pexels)

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

