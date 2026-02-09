少女遭男友騙初夜！母怒持球桿打到咳血 再登IG公審

台中市一名母親因不滿未成年女兒與其前男友發生性行為，持高爾夫球桿將少年打到咳血受傷。（示意圖／翻攝自Pixabay）





台中市一名林姓母親因不滿未成年女兒與其前男友發生性行為，不僅持高爾夫球桿將少年打到咳血受傷，事後發布限時動態，辱罵並恐嚇對方全家。最終法院分別判處林母有期徒刑4月及拘役50日，且傷害罪部分依法不得易科罰金。

質疑承諾持球桿施暴

判決書指出，林母在2024年底得知少年疑似違反承諾，與其女兒發生性行為後，情緒失控將少年約到家中質問，「不是有答應我18歲之前不能發生性關係嗎」，當晚林母分兩次持高爾夫球桿連續揮打，導致少年全身多處鈍挫傷及咳血症狀。

林母事隔數日仍難平怒火，竟登入女兒的社交軟體，貼出少年的大頭照並發布公開限時動態，直批「你家什麼骯髒家境」、「騙女生說XX膜破了會再長回來」、「連400塊避孕藥都買不起」、「拐我女兒去鐵皮屋廢區」等語，揚言「不要再騷擾我女兒，不然你家準備發生命案！」，隨後更在共同友人的聊天群組發送恐嚇語音，「你們如果要少年的命活長遠、長久一點，就不要讓他再跟我女兒有交集，要不然他們全家就準備要喪命了」。

法院認為，林母雖然是出於對女兒的護女心切，且因不滿少年未成年即發生性行為而一時激動，不過動用暴力傷害少年身體，並透過網路散布足以貶損人格的言論，所為實屬不該，由於林母身為成年人卻對少年犯罪，依兒少法規定必須加重其刑，法官最終就傷害部分判刑4月、誹謗與恐嚇部分處拘役50日，雖然林母犯後坦承犯行，但因雙方尚未達成和解，且傷害罪加重後法定刑超過5年，因此無法易科罰金，僅得聲請易服社會勞動。全案仍可上訴。

