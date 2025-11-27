少女遭職軍「口交、無套射精」 老師翻出避孕藥 男子噁回：不認識

（社會中心／新北報導）新北一名21歲松姓職軍，透過交友軟體「探探」認識一名未滿16歲國中少女，明知對方年齡仍小，仍在車內、汽車旅館多次發生性行為，且全程未使用保護措施。少女返家後情緒與食量突然劇烈改變，機構老師從垃圾桶發現事後避孕藥空盒，才讓整起事件曝光。士林地院審結後，依對14至未滿16歲少女性交罪，判松男應執行1年6月徒刑。

根據判決，松男與少女（化名小花）在探探上開始互動後迅速交往。松男到案時否認一切，聲稱「不記得是否認識她」、「忘記是否有發生」，但警方與法院調閱車牌軌跡、汽車旅館住宿資料、避孕藥購買紀錄、以及少女母親與社工證詞後，都與少女指述完全吻合。

圖／新北一名21歲松姓職軍，透過交友軟體「探探」認識一名未滿16歲國中少女，明知對方年齡仍小，仍在車內、汽車旅館多次發生性行為，且全程未使用保護措施。（擷取自 免費圖庫PIXABAY）

小花供稱，第一次是2024年7月13日中午，松男將車停在淡水沙崙夜市停車場並反鎖車門，要求口交、性交；她拒絕後仍被強壓頭部、命令「騎上去」，且未戴避孕套。當日晚間，兩人又前往淡水「米蘭莊」汽車旅館，他洗完澡後再度強行脫她衣物並壓制發生性行為。第三次則於7月27日晚間，同樣在沙崙夜市旁，少女指稱當時還遭呼巴掌、掐脖子威脅。

少女事後回家，母親察覺她精神狀態不對，追問後得知兩人曾發生性行為，便讓她購買事後避孕藥。隔週少女返家又服用一次，空盒丟棄後被機構老師發現。老師在她身上再搜到另一顆藥時，少女一度辯稱是腸胃藥，但社工觀察她出現焦慮、暴食、返家即長時間昏睡等異常，認定情況不單純，與母親確認後少女終於吐露實情，隨即通報警方。

法官指出，少女一直沒有主動聲稱遭遇性行為，是因機構觀察到異狀後才被動說出，無誣陷動機。

至於松男，雖全程否認，但法院認為其辯詞反覆，且旅館紀錄明確認可他於案發日入住302房，母親也曾當面提醒「她還沒滿16歲」，松男卻回「我知道」。法官痛斥，被告明知對方未成年仍多次性交，犯意反覆，且拒不認錯、未與被害人和解，依法須分別論罪，最終量處3罪各8月，合併應執行1年6月。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7